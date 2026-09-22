Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi: - Son Dakika
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi:

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi:
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- "Biz tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkmuyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Anayasa'nın aleyhine aday yapabilmek için Anayasa'nın ruhunun ve ilgili Anayasa maddesinin etrafından dolaşacak, Anayasa'ya takla attıracak yöntemlere de elbette karşıyız"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkmuyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Anayasa'nın aleyhine aday yapabilmek için Anayasa'nın ruhunun ve ilgili Anayasa maddesinin etrafından dolaşacak, Anayasa'ya takla attıracak yöntemlere de elbette karşıyız." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya değindi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını da anımsatan Emir, okullardaki şiddet olaylarının görmezden gelinemez bir gerçeklik halini aldığını söyleyerek, bu durumun üzerine ciddiyetle eğilmek gerektiğini belirtti.

Emir, yaşanan olaylar üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yönelik eleştirilerde de bulundu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırılarısının ardından 63 soru önergesi, 10 kanun teklifi ve 26 araştırma önergesi verdiklerini söyleyen Emir, "Meclis, muhalefet görevini yapmış ama kulak asmamışlar." diye konuştu.

Emir, saldırılardan ötürü herkesin yüreğinin kan ağladığını ancak asıl yapılması gerekenin önlem almak geçtiğini söyledi.

Murat Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun teklifimiz duruyor. Dilimizde tüy bitti. '65 bin güvenlik görevlisini bir an evvel alın' dedik. Neredesiniz? Yoksunuz. Bakın 65 bin güvenlik görevlisi, 75 bin hemşire, 100 bin temizlik personeli alınsaydı bunun bütçeye toplam maliyeti 224 milyar lira olacaktı. Birazdan konuşacağımız fon krizinin Türkiye'ye maliyetini şimdilik 900 milyar lira hesaplıyorlar. Yani neredeyse dörtte birine okullarımızda güvenlik görevlisi, hemşiresi, temizlik personeli olacaktı ve 250 bin kişiye de istihdam yaratılacaktı."

Bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Emir, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 28 Ağustos'ta yatırım fonları rehberinde değişiklikler yaptığını söyledi. Emir, "Buradan soruyorum, 28 Ağustos'tan önce fon satışı yapan, fondan kazanan, kazandığı o paraları başka yere yatıran, yurt dışına gönderen, çoluğunun çocuğunun, yakınlarının serveti olarak biriktiren kimler var?" sorusunu yöneltti.

Soruşturma kapsamında 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) mali veri talep edildiğini anlatan Emir, 2020'den itibaren kendileri dahil herkesin MASAK raporunun çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Murat Emir, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun erken seçime ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin çeşitli tartışmaları hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Emir, kendilerinin "ısrarla erken seçim isteyen taraf olduklarını" söyledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, şöyle devam etti:

"Biz tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkmuyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Anayasa'nın aleyhine aday yapabilmek için Anayasa'nın ruhunun ve ilgili Anayasa maddesinin etrafından dolaşacak, Anayasa'ya takla attıracak yöntemlere de elbette karşıyız."

Kaynak: AA
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