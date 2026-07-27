YENİ Parti İlk Grup Toplantısını Yapıyor
YENİ Parti, 11.45'te kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek.
YENİ Parti, yarın ilk grup toplantısını gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı saat 11.45'te başlayacak.
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, yarın ilk grup toplantısı gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı saat 11.45'te başlayacak.
TBMM Başkanlığı'ndan YENİ Parti Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, YENİ Parti'nin grup toplantılarını büyük salonda yapacağı bildirildi. Grup toplantısının yapılacağı salona partinin tabelası yerleştirildi.
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