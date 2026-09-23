Yeni Parti lideri Özel, Yavaş ve 7 ilçe başkanının istifasını saygıyla karşıladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifa etmesine yönelik, "Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız." dedi.

Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Özel, ziyaretlerinden dolayı Ağıralioğlu ve heyetine teşekkür etti.

Ağıralioğlu da ev sahipliği için Özel'e teşekkür ederek, görüşmede siyaseti ve gündemi değerlendirdiklerini söyledi. Ülkede 2002'ye benzeyen bir süreç yaşandığını ifade eden Ağıralioğlu, gelecek seçimlerde büyük bir değişim enerjisinin biriktiği görüşünü paylaştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının ABB Başkanı Yavaş ile 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasına yönelik soruları üzerine şunları kaydetti:

"Kendisine kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonumda kararına duyduğumuz saygıyı, kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim gibi bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde hatırlıyorsunuz, hiç daha bu konular gündemde değilken ve herkesi davet ederken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclisi dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın bugünkü açıklamalarına işaret eden Özel, "Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır." dedi.

"Ne işbirliği?"

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanvekili seçiminin yenilenmesi durumunda CHP ile işbirliği yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "Kendini kıymetlendirecek, kendilerini meşrulaştıracak, yok işbirliğidir bilmem nedir... Ne işbirliği? Biz üzerimize düşen fedakarlığın en büyüğünü yapmışız. Gönlü Yeni Parti'de olan arkadaşlar, bizim yol arkadaşlarımız olmasına rağmen bir ikilik olmasın da İBB tehlikeye girmesin diye bir adım atmamışız, gelmek isteyene 'aman dur' demişiz, bir de tutmuş oradan bizle işbirliği yapacakmış." diye konuştu.

Özel, bu konuda gerekli sorumlu tavrı en üst düzeyde takındıklarını vurgulayarak, "Milletin kabul etmediği, meşruiyet vermediği birisine bizim meşruiyet verip önem atfetmemiz, muhatap almamız söz konusu dahi olamaz." açıklamasında bulundu.

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin soru üzerine Özel, mağduriyetlerin ortadan kalkması için var güçleriyle çalışacaklarını, bu konuda hazırladıkları kanun teklifini de Meclis'e sunacaklarını bildirdi.

Özel, Mansur Yavaş için cumhurbaşkanı adaylığı senaryolarının sorulması üzerine, milletin yaralarını saracak bir iktidarı kurma niyetlerinin olduğunu vurguladı.

Bunun için gereken sorumluluğu alacaklarının, fedakarlığı göstereceklerinin altını çizen Özel, ???????"Mansur Bey'in bugünkü istifasını da böyle bir umudu ortadan kaldıran değil, böyle bir umudun sürmesini sağlayan bir yaklaşım olarak söylüyoruz. İlk günden itibaren butlan yönetimine, atanmaya ve yargı eliyle siyaset dizaynına koyduğu mesafenin tutarlı bir devamı olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.