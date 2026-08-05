Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı - Son Dakika
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Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in ifadesi için Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada yeni bir gözaltı kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer hakkında da işlem yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Gözaçan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Yeni Parti, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı - Son Dakika

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