Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon vurgununun maliyetinin borsa kaybıyla arttığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon vurgununun maliyetinin borsa kaybıyla arttığını belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı; Sözcü Zeynel Emre, fon vurgununun maliyetinin her geçen gün arttığını ve borsa kaybıyla zararın her hafta katlandığını söyledi. Emre, İmamoğlu'nun tutukluluğunu da eleştirdi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmaktadır. Çünkü sürekli borsa kaybetmektedir. Zarar her hafta artmakta ve katlanmaktadır." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, geçen hafta sonu partisinin 69 ilde il başkanlığı ön seçimleri düzenlediğini hatırlattı.

Zor bir dönemde siyaset yaptıklarını ifade eden Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

Fon soruşturmasına değinen Emre, "Bu fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmaktadır. Çünkü sürekli borsa kaybetmektedir. Zarar her hafta artmakta ve katlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir iddiası, delili, belgesi olan, savcılıklara başvurabilir"

Emre, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP ile Yeni Parti arasında "milletvekili aidatlarının iadesine" ilişkin yaşanan tartışmaların sorulması üzerine Emre, "Butlancılar, bizi suni gündemlerde meşgul etmeye çalışmaktadır. Bir iddiası, delili, belgesi olan savcılıklara başvurabilir." yanıtını verdi.

Emre, ortada bir bağış olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bağışlar, parti genel merkezlerine yapılır, tüzel kişilikler orasıdır. Oraya geçmişten bugüne hepimizin bağışladığı rakamlar vardır. O bağışların geri alınması gibi bir durum zaten söz konusu değildir. Parlamento grubunun rutin harcamaları için milletvekilleri bütçe yaparlar, harcamasını planlarlar. Partiden ayrışmanın çok net olduğu zaman diliminde, parti kasasında, 130 milletvekilinin kesintileri kendilerine iade edilmişti, doğrusu budur. Kim, hangi grubu kuruyorsa, oradaki harcaması için o kaynağı yatırmıştır. Orada kalmak isteyen 40 civarı milletvekili parayı tekrar o gruba yatırmıştır. Bizimle hareket eden milletvekilleri de Yeni Parti Grubu'nun kesinti yapması üzerine kesintiyi vermiştir."

Kaynak: AA
Merkez Yürütme KuruluZeynel EmreÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaPartilerEkonomiGüncelSözcüBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak İşte masadaki 3 senaryo 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:57
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 19:56:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon vurgununun maliyetinin borsa kaybıyla arttığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei