Yeni Parti YDK ilk toplantısında Aydın Milletvekili Bülbül'ü başkan seçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Partinin 1. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül YDK Başkanlığına, Deniz Çakır Başkan Yardımcılığına, Tuğçe Deveciler Koç Sekreterliğe seçildi; Genel Başkan Özgür Özel de katıldı.
Yeni Partinin 1. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, YDK Başkanlığına seçildi.
YDK Başkan Yardımcılığına Deniz Çakır ve YDK Sekreterliğine Tuğçe Deveciler Koç seçildi.
Partinin ilk YDK toplantısına Genel Başkan Özgür Özel de katıldı.
Kaynak: AA
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