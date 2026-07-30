Yeni Parti’ye en büyük destek Denizli’den

Denizli'de CHP teşkilatının büyük bölümünün Yeni Parti çatısı altında birleştiği belirtilirken, bunun Türkiye genelindeki en yüksek örgütsel katılım olduğu ifade edildi.

Yen Parti Denizli il başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen muhtemel il başkanı Ali Osman Horzum, Denizli'deki örgüt yapısının büyük bölümünün Yeni Parti'ye geçtiğini belirterek;

"Arkamızda sadece binalarımızı, makamlarımızı ve araçlarımızı bıraktık. Yanımıza ise ilkelerimizi, mücadelemizi ve örgüt ruhumuzu aldık. Denizli'de 19 ilçe başkanı, kadın kolları, gençlik kolları ve 612 mahalle temsilcisi Yeni Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldı. Bu karar bireysel değil, örgütün ortak iradesiyle alındı. Denizli teşkilatı, yeni dönemde de birlik içinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Denizli'de ortaya konulan tabloyu "örgütsel dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri" olarak değerlendiren Horzum, kardeş kavgasına izin vermeyeceklerini belirterek, siyasi mücadelelerini halkın sorunlarına odaklanarak sürdüreceklerini ifade etti.

Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin teşkilatlanma sürecinde en kapsamlı katılımın Denizli'de gerçekleşmesi, kentin yeni siyasi oluşum içindeki ağırlığını da ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçe belediyesi, 19 ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları ile 612 mahalle temsilcisinin aynı çatı altında buluşması, Denizli'yi Yeni Parti'nin ilk ve en güçlü örgütlenen illerinden biri haline getirdi.