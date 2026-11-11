Bütçe görüşmesinde gergin anlar: Asu Kaya ile İsmail Güneş arasında \'Özkan Yalım\' atışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e "Sen adam ol önce" sözleri üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında tartışma yaşandı. Kaya'nın Bakanlığın kadınların korunması, çocukların geleceği, yaşlı ve engellilerin bakımı ile yoksullukla mücadele politikalarına yönelik eleştirilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıt verirken, Güneş'in de tartışmaya dahil olmasıyla tansiyon yükseldi.

KAÇ KADIN SIRADA BEKLİYOR?

Kaya, kadın konukevlerinin kapasitesi, şiddet mağduru kadınların korunması ve kadınların istihdamına ilişkin Bakan Göktaş'a sorular yöneltti. Sığınakların yetersiz olduğunu savunan Kaya, "Üç yılda yalnızca 3 sığınak açmayı hedefliyorsunuz, yani her yıla bir tane. Bu hesabı yaparken hangi illerde kapasite hesabı yaptınız? Kaç kadın sırada bekliyor? Kaç kadın yer bulamadığınız için evine, yani o şiddet sarmalına dönmek zorunda kaldı?" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise, "Kadın konukevi, sığınak değil" diyerek, Kaya'nın sığınak kelimesini kullanmasına tepki gösterdi.

Kaya'nın kadın konukevlerine ilişkin sorularına "Hiçbirini" yanıtını veren Bakan Göktaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personelinin yeterliliğine ilişkin soruya da, "Her yerde var" karşılığını verdi. Kaya'nın "Oturduğunuz koltuğun sorumluluğunu yerine getirseydiniz her yıl binlerce kadın katledilmezdi" sözleri üzerine Bakan Göktaş, "Yalan söylüyorsunuz" dedi.

ÖZKAN YALIM GÖNDERMESİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Kaya'nın konuşmasının ardından AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, YENİ Partili milletvekilinin eleştirilerine Özkan Yalım üzerinden karşılık verdi. Güneş, "Ben olsam sizin yerinizde bu Özkan Yalım'ın arkasında durduğum için utancımdan buraya gelip konuşmazdım" ifadelerini kullandı. Güneş'in sözlerine tepki gösteren Kaya, "Özkan Yalım'ı size soralım, size. Sen önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın hesabını ver" dedi. Güneş'in, "O kadınların hakkını korumadınız, Özkan Yalım'ın hakkını korudunuz" sözleri üzerine Kaya, "Biz onu partiden attık, çok uzatmayın konuyu" şeklinde karşılık verdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların devam etmesi üzerine Kaya, Güneş'e "Sen adam ol önce" diye seslendi. Güneş ise "Ben adamım, adamım" karşılığını verdi.

CHP'li milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla komisyonda gerginlik artarken, Komisyon Başkanı Mehmet Muş milletvekillerini uyararak yerlerine oturmalarını istedi. Muş'un müdahalelerine rağmen karşılıklı sözlü atışmalar bir süre daha devam etti.