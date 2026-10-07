Yeni Partili Başarır, Tugay'a estetik işlem önerip 'o yüzle İzmir'de gezemez' dedi - Son Dakika
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Yeni Partili Başarır, Tugay'a estetik işlem önerip 'o yüzle İzmir'de gezemez' dedi

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını 'utanç verici' buldu. Başarır, Tugay'a estetik cerrah olduğunu hatırlatıp önce kendine işlem yapmasını, o yüzle İzmir sokaklarında gezemeyeceğini söyledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in asli görevinin ülkenin en temel sorunları ile krizlerini araştırmak ve çözmek olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda dün muhalefet partilerinin fon soruşturmalarının araştırılmasına ilişkin önergeler verdiğini belirten Başarır, "Eğer bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuda kurulacak? 500 bin mağdur var. Asrın dolandırıcılığı. Yaklaşık 90 milyar dolar tahmin edilen bir vurgun var ama AKP grubu tarafından yoklama istendi, salon boşaltıldı, araştırılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Başarır, "Utanç verici bir durum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, İzmir ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanı, sizin iddianız, benim öyle bir iddiam yok. İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim. Bu kişiyi almaya utanmıyor musunuz? Varsa, İzmir'deki çöpü alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? Hem İzmir'in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Bu nasıl bir utanmazlık? Direnenler, onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde, eğilip bükülenler, sokağa çıkacak yüzü olmayanlar AKP grubunda rozet takıyor. Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez."

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerde bulundu, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini savundu.

Yeni Partili Başarır, bazı sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine getirilen erişim engelini eleştirerek, "Dijital bir sıkı yönetim ilan edildiğini" ileri sürdü.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ilişkin soruya, "Güzel. Niye bu kadar beklendi? 2,2 milyarlık bir para. Demek ki davetiyeyle eski bakanlar, milletvekilleri ifadeye çağrılıyormuş. Peki benim Mersin Belediye Başkanım, Mezitli, Yenişehir Belediye Başkanım, diğer belediye başkanlarım, eski milletvekilleri niye davetiyeyle çağrılmıyor?" cevabını verdi.

Kaynak: AA
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