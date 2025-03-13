Yeni Sosyal Destekler TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni Sosyal Destekler TBMM'de Görüşülüyor

AK Parti'nin sunduğu kanun teklifi, emekli ikramiyeleri ve doğum yardımlarını artırmayı öngörüyor.

13.03.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve emekli bayram ikramiyesi, doğum yardımı gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

AK Parti tarafından Meclise sunulan, emekli bayram ikramiyesi, doğum yardımı ve yabancı plakalı araçların otoyollarda aldığı cezaları ödemeden gümrükten geçiş izinlerinin olmaması gibi kanunların yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Kanun teklifi ile kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi öngörülüyor

AK Parti tarafından TBMM'ye verilen ve AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Kanun teklifinde kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yer alıyor.

Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor

Kanun teklifi çerçevesinde doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor.

Emekli ikramiyeleri 4 bin lira olacak

Kanunda yine emeklilere 3 bin lira olarak verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yüzde 33 oranda arttırılarak, 4 bin lira olması yer alıyor.

Anayasa iptallerinin ortaya çıkaracağı hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ile sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla kanun teklifi çerçevesinde düzenleme yapılması hedefleniyor.

Yabancı plakalı araçlar otoyol geçiş ücretlerini ödemeden ülkeyi terk edemeyecek

Kanunda, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Sosyal Destekler TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi
Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu’na olay soru Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru
Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada

10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:26 Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
15:21 Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
15:16 Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
15:14 Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
15:05 Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
15:02 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
14:57 Tam 18 milyar dolar çöp oldu Dünya bu projeyi konuşuyor Tam 18 milyar dolar çöp oldu! Dünya bu projeyi konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 11:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Sosyal Destekler TBMM'de Görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.