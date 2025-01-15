Yeni Yol Grubu TBMM'de Toplandı, Mahmut Arıkan Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Yeni Yol Grubu TBMM'de Toplandı, Mahmut Arıkan Açıklamalarda Bulundu

Yeni Yol Grubu TBMM\'de Toplandı, Mahmut Arıkan Açıklamalarda Bulundu

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinden oluşan 'Yeni Yol' grubunun ilk toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyaset tarzında değişim gerektiğini vurgulayarak, kutuplaştırıcı üsluptan uzak durulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında sunulan destek paketlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

15.01.2025 12:38  Güncelleme: 12:39
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TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinden oluşan 'Yeni Yol' grubunun, ilk grup toplantısı gerçekleştirildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Köprüler kuracağız, el ele vereceğiz. Fikirler farklı olsa da oturup konuşacağız, çözüm üreteceğiz ve gerilime mahal vermeyeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinden oluşan 'Yeni Yol' grubunun ilk grup toplantısında konuştu. Arıkan, Türkiye siyasetinde yeni bir alternatif oluşturmak amacıyla haftalar önce DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ilk adımları attığını belirterek, "Geçen hafta ise resmi çalışmalar tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma amacıyla kurduğumuz 'Yeni Yol' grubu kuruldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Bugün Türkiye'de iki partinin merkeze alındığı, diğer partilerin ise bu partiler etrafında siyaset üretmesinin istendiği bir anlayış var. Biz ilk günden itibaren bu zihniyete karşı çıktık. İnşallah bizler ortak Meclis grubuyla aziz milletimizin umudunu, sesini çok daha gür ve çok daha güçlü bir şekilde Meclis'e taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GERİLİME MAHAL VERMEYECEĞİZ'

Arıkan, siyasette kutuplaştırıcı üsluptan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Köprüler kuracağız, el ele vereceğiz. Fikirler farklı olsa da oturup konuşacağız, çözüm üreteceğiz ve gerilime mahal vermeyeceğiz. İnsanımız artık çatık kaşlı siyasetçilerden, Meclis çatısı altındaki yumruklardan, bağıranlardan yoruldu. 85 milyon insan artık huzurlu bir nefes istiyor" dedi.

'MİLLİ İRADEYİ YOK SAYMAK, KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ'

Bazı belediyelerde yaşanan tutuklama ve görevden almalara değinen Arıkan, "Önce seçilmesine izin verip, sonra milli iradeyi yok sayarak kayyım atamak, kimseye bir şey kazandırmadı, yine kazandırmayacak. Tekraren ifade ediyoruz. Ülkeyi kısır bir döngüyle meşgul etmenin hiç kimseye faydası yoktur. Hukuk hiç kimse için araç olamaz. Adalet birilerinin çıkarı için yozlaştırılamaz. Seçileni itibarsızlaştırma, çalanı kayırma ile bir ülke yönetilmez. Milli irade nutukları atanlar, milletin seçtiğini, partili savcılarla görevden alarak bu ülkeye hizmet edemez" diye konuştu.

'ÜST YAŞ SINIRI ESNETİLMELİ'

Arıkan, 'Aile Yılı' kapsamında açıklanan destek paketlerine ilişkin de "Yeni evlenecek 18-29 yaş arası gençlerimize 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Bu ücret bugün çok çok basit harcamaları bile karşılamamaktadır. Atılan adımı doğru buluyoruz fakat bu miktar gerçeklikten uzaktır ve maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen hiç kimseyi ikna edecek bir rakam değildir. Ayrıca üst yaş sınırı esnetilmelidir. Bugün 30 yaşının üstünde olup evlenmeyen sayısı, azımsanmayacak sayıdadır. Yeni doğan bir bebeğe verilecek olan tek seferlik destek 5 bin lira olarak açıklandı. Bu rakam bugün sağlıklı bir bebeğin bir aylık masrafı bile değildir. Aynı şekilde bu rakamlar da yükseltilmelidir ve Aile Fonu'na daha büyük bir destek verilmelidir. Özel sektördeki doğum izinleri düzenlenmeden, annenin bebeği ile daha fazla vakit geçirmesi sağlanmadan atılan birçok adımın faydası olmayacaktır. Kamuda çalışan kadınlar başta olmak üzere emek veren tüm çalışan kadınlara hamilelik ve doğum izinleri ücretli olacak şekilde artırılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Siyaset, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yol Grubu TBMM'de Toplandı, Mahmut Arıkan Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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