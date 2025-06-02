Yeni Yol Partisi HÜDA PAR\'a Ziyaret

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyarette bulundu.

Kaya, Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen, TBMM Başkan adayları Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç de görüşmede yer aldı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, yarın yapılacak TBMM Başkanı seçimini anımsatarak, başkan adaylarının bu vesileyle kendilerini ziyaret ettiklerini anlattı.

Yapıcıoğlu, ziyaret dolayısıyla ülke gündemindeki bazı meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Yapıcıoğlu, "Şu son süreç ve Sayın Bahçeli'nin çağrı yaptığı, Meclis'te kurulması istenen komisyonla ilgili, bu komisyonun nasıl olacağı ve fonksiyonlarının ne olacağı konusu başta olmak üzere hükümet tarafından 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve iç cephenin tahkim edilmesi olarak ifade edilen süreçle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah bundan sonra da görüşmelerimiz ve fikir teatisi devam edecektir." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya ise kabulü dolayısıyla Yapıcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaya, "Hem adaylıkla ilgili ziyaretimizi yapmış olduk hem de bu vesileyle Meclis çalışmalarında Türkiye'nin meseleleriyle ilgili konularda da karşılıklı istişare etme fırsatı oldu. Genel olarak benzer görüşleri ifade ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de HÜDA PAR ile birlikte TBMM'nin temel meselelerinde istişarelerimizi devam ettirme hususunda bir görüş birliğine vardık." diye konuştu.

Yeni Yol Partisinin TBMM Başkan Adayı Karaman da yarınki seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, kabulünden dolayı Yapıcıoğlu'na teşekkür etti.