Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekilinin Cumhurbaşkanına hakaretini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekilinin Cumhurbaşkanına hakaretini kınadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini tasvip etmediklerini belirterek, "Apaçık bir hakarettir, mahiyeti de bellidir.

27.08.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini tasvip etmediklerini belirterek, "Apaçık bir hakarettir, mahiyeti de bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yapılan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Osman Osmanağaoğlu'nun parti genel sekreterliğine getirildiğini bildiren Kılıç, partisinin resmi üye sayısının 550 bini aştığını belirtti.

İlk etapta hedeflerinin 600 bin, akabinde 1 milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ifade eden Kılıç, nihai hedeflerinin ise CHP'nin üye sayısı olan 1 milyon 600 binin üzerine çıkmak olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Kılıç, hükümetin acil olarak ekonomik problemleri çözmesi gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerde halkın Türkiye genelinde 63 belediyeyi Yeniden Refah Partili adaylara teslim ettiğini anımsatan Kılıç, halihazırda 50 aktif belediye başkanlarının görevinin başında olduğunu ifade etti.

Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Devletimizin başında bulunanlara destek olsak da olmasak da icraatlarını benimsesek de benimsemesek de saygı duymak zorundayız. Geçmiş hükümet ve devlet başkanlarına da bugün görev yapan hükümet ve devlet başkanlarına da saygı duymak, değer vermek aklı başında olan bir siyasetçinin öncelikli görevidir. CHP Milletvekili tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan hakareti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Apaçık bir hakarettir, mahiyeti de bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yapılan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Tuncay Özkan, Milletvekili, Suat Kılıç, İzmir, Refah, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekilinin Cumhurbaşkanına hakaretini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekilinin Cumhurbaşkanına hakaretini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement