Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekilinin Cumhurbaşkanına hakaretini kınadı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini tasvip etmediklerini belirterek, "Apaçık bir hakarettir, mahiyeti de bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yapılan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Osman Osmanağaoğlu'nun parti genel sekreterliğine getirildiğini bildiren Kılıç, partisinin resmi üye sayısının 550 bini aştığını belirtti.

İlk etapta hedeflerinin 600 bin, akabinde 1 milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ifade eden Kılıç, nihai hedeflerinin ise CHP'nin üye sayısı olan 1 milyon 600 binin üzerine çıkmak olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Kılıç, hükümetin acil olarak ekonomik problemleri çözmesi gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerde halkın Türkiye genelinde 63 belediyeyi Yeniden Refah Partili adaylara teslim ettiğini anımsatan Kılıç, halihazırda 50 aktif belediye başkanlarının görevinin başında olduğunu ifade etti.

Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Devletimizin başında bulunanlara destek olsak da olmasak da icraatlarını benimsesek de benimsemesek de saygı duymak zorundayız. Geçmiş hükümet ve devlet başkanlarına da bugün görev yapan hükümet ve devlet başkanlarına da saygı duymak, değer vermek aklı başında olan bir siyasetçinin öncelikli görevidir. CHP Milletvekili tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan hakareti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Apaçık bir hakarettir, mahiyeti de bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yapılan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz."