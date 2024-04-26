Yeniden Refah Partisi, En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmasını Talep Ediyor

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığının asgari ücret ile eş değer seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları sorununa değinen Kılıç, "Başıboş sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin çok önemli bir sokak meselesidir. Bu konu dramatik ve tramvatik boyut kazanmış bulunmaktadır. Sokaklarda kimler tarafından küpelendiği belli olmayan başıboş hayvanlar, kim olduğu bilinmeyenler tarafından beslenmektedir. Kısırlaşma yapılmamaktadır. Türkiye genelinde başıboş hayvan popülasyonu 16 milyon olarak tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Kılıç, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin ise, "Türkiye'nin gündeminde bir Anayasa değişikliği teklifi var. Henüz TBMM Başkanlığı'na görüşülsün diye iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak, hükümetin sorunun çözümünün önünde engel dediği problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeniden Refah Partisi hukuk kurullarında ve yönetim organlarında değerlendirmesini yapacak ve gerek gördüğü çerçeve ve zeminde Anayasa'ya destek verme ya da vermeme şeklinde ortaya koyacaktır" dedi.

"İmar barışı yasası ilgili kapsam dışında kalanlar var"

Yeniden Refah Partisi tarafından Meclis'e sunulan İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında da konuşan Kılıç, "İmar barışı yasası ve bu bağlamda kayıt belgesi uygulaması ile ilgili kapsam dışında kalanlar var. Süreyi kaçıranlar ve haksızlığa uğrayanlar var. Haklı olduğu halde haklı duruşunu anlatamayanlar var. İmar barışı uygulaması dışında kalan veya yapı kayıt belgesi ile ilgili durumunu ve duruşunu anlatamayanlarla ilgili kanun teklifimizi TBMM Başkanlığına verdik" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimizin de bu bayram sevincini yaşamasında büyük bir toplumsal yarar vardır"

Emeklinin cebine giren en düşük emekli aylığı ile geçinmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eş değer bir düzeye çıkarılması ile ilgili talebimizi bir kere daha dile getiriyoruz. Bayram ikramiyesinin de emeklimizin de kurban kesebileceği bir rakama yükseltilmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Bayram hepimizin bayramıdır. Emeklilerimizin de bu bayram sevincini yaşamasında büyük bir toplumsal yarar vardır" dedi.

"Süresiz nafaka sistem içerisinde büyük bir adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açıyor"

Süresiz nafakanın kısıtlanması gerektiğini kaydeden Kılıç, "Yeniden Refah Partisi tarafından Meclis'e sunulacak süreli nafaka teklifi ile amaçladığımız kısa süreli evliliklerden sonra taraflardan biri diğer tarafın bakım teklifini ömür boyu yüklenmek zorunda kaldığı zaman, nafaka ödeyen tarafın yeniden bir hayat kurma, yeni bir düzen oluşturma şansı kalmıyor. Sistem içerisinde büyük bir adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açıyor. Süresiz nafaka kanun teklifimizle amacımız şudur; nafakanın süresi kısıtlansın. 5 yılla sınırlı hale gelsin. Taraflardan paraya ihtiyaç duranın hala bakım ihtiyacı devam ediyorsa bu ihtiyaç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir fon ile karşılansın" diye konuştu. - ANKARA