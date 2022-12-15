YRP Genel Başkanı Erbakan da İmamoğlu tartışmalarına katıldı: Resmen kutlama yaptı - Son Dakika
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YRP Genel Başkanı Erbakan da İmamoğlu tartışmalarına katıldı: Resmen kutlama yaptı

15.12.2022 12:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası hakkında konuştu. Erbakan, "Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine "Ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanacak.

"İMAMOĞLU'NA ZARAR DEĞİL, FAYDA GETİRECEK"

Kararla ilgili yorum yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Çok ağır suçlarda siyaseten yasak gelmesi bize uygun değil. Ama hukuk karar vermiş, gerekçeli kararı beklemek lazım. Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler. İmamoğlu'na zarar değil, fayda getirecek bir süreç oldu" dedi.

"MİLLET MAĞDURUN YANINDA OLUYOR"

İmamoğlu'nun aday gösterilmesi durumunda bu kararı kullanacağını söyleyen Erbakan, "Millet mağdurun yanında oluyor. Millet İttifakı aday gösterirse seçimlerde aday olma ihtimali olursa bu da kendisinin çok işine yarayacak bir durumdur. İmamoğlu'nun adaylığı güçlendi. Bu karara sevinenler Meral Akşener Ve Ekrem İmamoğlu oldu. Kılıçdaroğlu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 6'lı masa içerisinde İmamoğlu'nun adaylığı için baskı gelebilir" diye konuştu.

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Son Dakika Politika YRP Genel Başkanı Erbakan da İmamoğlu tartışmalarına katıldı: Resmen kutlama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YRP Genel Başkanı Erbakan da İmamoğlu tartışmalarına katıldı: Resmen kutlama yaptı - Son Dakika
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