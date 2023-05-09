Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Okullarda müfredat değiştirilecek, eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek

6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un değiştirilmesi tartışmasıyla gündemde olan ve Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, seçim öncesi Konya'da açıklamalarda bulundu.

"ALLAH KORKUSU OLAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Eğitim sistemini değiştireceklerini belirten Erbakan şunları söyledi; "Ailemizi korumamız lazım. Gençlerimizi korumamız lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir.''

"MEDYADA AHLAKIN DÜZENİNİ BOZAN YAYINLAR ISLAH EDİLECEK"

Medyada da değişiklikler yapacaklarını ifade eden Erbakan, ''Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü medya yeni nesillerin gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım" dedi.