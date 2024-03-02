Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028\'de yeniden denk bütçe ile milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceklerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Tekirdağ'daki ziyaretinde yaptığı açıklamada, "2028'de aynen 54. Hükümette olduğu gibi Erbakan Hocamızın yaptığı gibi yeniden denk bütçe ile yeniden israfı önleyerek ve yeniden borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi ihdas etmeden milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek ve bu imkanı da asıl sahibi olan millete, dar gelirliye aktararak milletimizin yüzünü inşallah güldüreceğiz" dedi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Tekirdağ'daki ilk durağı Süleymanpaşa ilçesi oldu. Erbakan, YRP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı binası açılışına katılarak burada partililere seslendi.
Erbakan açıklamasında, "Ahlaklı belediyecilik demek, her şeyden önce Adalet demektir. İşte biz 89'da Sivas Belediyesini Refah Partisi olarak aldık, 94'te Çorum Belediyesini rahmetli Arif Ersoy hocayla aldık ve Çorum'da da, Sivas'ta da en büyük hizmetleri orada ki alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere yaptı Refah Partili belediye. Siz bize oy vermediniz, siz bizden değilsiniz, bize destek olmadınız öyleyse size hizmet yok demediler. Çorum'da alevi dedeleri ile bir araya gelen Arif Ersoy hocamız, belediye başkanımız dediler ki ona 'bizim yıllardır desteklediğimiz partiden böyle bir hizmet görmemiştik, Refah partili belediyeden biz en büyük hizmetleri gördük Allah sizden razı olsun' dediler. Adalet ve kul hakkına riayet, her kesime bizden olsun olmasın adil bir şekilde hizmet götürmek. Ahlaklı belediyeciliğin temellerinden. Ahlaklı belediyecilik bereket demektir 2. olarak. İşte 95 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, hükümete çağrı yaptı. Bizim milli görüş belediyesi olarak kasamızda para birikti bütün borçlarımızı ödedik, bu parayı size faizsiz kredi olarak verebiliriz, gidip dünya bankasından, IMF'den faizle borç almanıza gerek yok dedi. Milli görüşün bereketi, ahlaklı belediyeciliğin bereketi. Bugün belediyeler boğazına kadar borç içinde, boğazına kadar borç faizine batmış ama milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilikte borçlanma olmaz, denk bütçe olur, borç faizi ve borç belasından, batağından belediyelerin kurtarılması olur. Borçlar da ödeniyor, efsane hizmetler de yapılıyor, rüşvette olmuyor, yolsuzlukta olmuyor, adaletsizlikte olmuyor, adam kayırma torpilde olmuyor, borç ve faiz batağından da kurtulunuyor bunun bereketi ile. 89 ve 94 milli görüş belediyeciliği bunun örnekleri ile dolu. Şimdi inşallah 1 Nisan tarihinden itibaren hem Tekirdağ'da, hem Süleymanpaşa'da hem de tüm Türkiye'de, Yeniden Refahla yeniden Milli Görüş belediyeciliği ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız inşallah. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyeciliğe geçiş ve bu belediye hizmetlerinde ki inşallah performansımızla 2028'de de Yeniden Refah'ı, Milli Görüşü iktidara birlikte taşıyacağız Allah'ın izniyle" dedi.
"14 Mayıs'ta ki mutabakat metninde yazdığımız maddeler uygulanmadı"
Erbakan açıklamasının devamında, "İşte emeklinin hali ortada, asgari ücretlinin hali ortada, küçük esnafın, çiftçinin, köylünün, dar gelirlinin hali ortada. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş, emekli maaşı 10 bin lira, bunun yarısı kadar. Yoksulluk sınırı 52 bin 300 lira olmuş. Türkiye'de kaç ailenin evine ayda 52 bin liradan fazla para giriyor, yüzde 15. Türkiye'nin yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında, yüzde 45'i de açlık sınırının altında. Neden böyle?. Bizim 14 Mayıs'ta ki mutabakat metninde yazdığımız maddeler uygulanmadığı için böyle. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi devam ettiği için böyle. Milli görüşün üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modeli uygulanmadığı için böyle. Denk bütçe yapılmadığı için, kamu da israf önlenmediği için Yeniden Refah Partimizin ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketlerinde ki kaynaklar harekete geçirilmediği için böyle. Paralar imtiyazlılara gidiyor, faize gidiyor, israfa gidiyor. Emekliye, memura, işçiye, köylüye, çiftçiye para kalmıyor. İşte 2028'de inşallah aynen 54. Hükümette olduğu gibi Erbakan Hocamızın yaptığı gibi yeniden denk bütçe ile yeniden israfı önleyerek ve yeniden borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi ihdas etmeden milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek ve bu imkanı da asıl sahibi olan millete, dar gelirliye aktararak milletimizin yüzünü inşallah güldüreceğiz" diye konuştu.
Hedef 2028
2028'de Yeninden Refah ile iktidara kavuşacaklarını da ifade eden Erbakan, "Milletimiz 89 ve 94'teki Milli Görüş Belediyeciliği dönemini hasretle bekliyor, buna 1 Nisan'dan itibaren kavuşacağız. Yine milletimiz 96-97'de Erbakan hocamızın Başbakan olduğu dönemki bolluk ve bereket dönemini bekliyor buna da inşallah 2028'de yeniden Refah iktidarı ile kavuşacağız Allah'ın izniyle" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028'de yeniden denk bütçe ile milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceklerini açıkladı - Son Dakika
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