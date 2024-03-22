Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl'de Miting Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl'de Miting Düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl\'de Miting Düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de düzenlenen mitingde işsizlik, açlık ve yoksulluğun olmaması için çalışacaklarını söyledi. Erbakan, Bingöl'ün geçmişte en yüksek oy aldıkları il olduğunu belirtti.

22.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:58
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Partisinin Bingöl'de düzenlediği mitingde konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu bölgede işsizlik olmasın, açlık olmasın, yoksulluk, fakirlik olmasın diye kollarımızı sıvayacağız ve aynen Erbakan hocamız gibi bu bölgeye, bu bölge insanına hizmetkar olacağız inşallah" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de miting düzenledi. Genç Caddesi üzerinde gerçekleşen programda Erbakan, seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap etti. Babası Necmettin Erbakan'ın Bingöl'deki konuşmasını hatırlatan Erbakan, "Burası imanlı, inançlı insanların diyarı. İman kalesi, Milli Görüş'ün kalesi Bingöl'deyiz. 94'te rahmetli Erbakan hocamız tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı, bu bölge insanının hakkını savunurken bu konuşma dolayısıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca mazlumun, ezilenin, hakkı yenenin yanında durdu. Bu bölge insanının derdiyle dertlendi, haklarını savundu, bu bölgenin kalkınması için, doğuda ve güneydoğuda çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, azot sanayi tesisleri, deri işleme, et balık kombinaları, süt tesisleri, organize sanayi bölgeleri bütün bunları bu bölgeye kazandırdı. Bugün biz de Erbakan hocamızla aynı çizgide yürüyen, Yeniden Refah Partisi olarak bu bölge insanını kucaklamaya ve bu bölge insanın derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah" diye konuştu.

"81 ilimize yüzlerce Refah Projesi kitabımız ortada"

Projelerinin hazır olduğunu aktaran Erbakan, "Maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle, bu bölgenin kalkınması için imarı için projelerimiz hazır, cesaretimiz ortada ve kararlılığımız ortada. 81 ilimize yüzlerce Refah Projesi kitabımız ortada. Bu bölgede işsizlik olmasın, açlık olmasın, yoksulluk, fakirlik olmasın diye kollarımızı sıvayacağız ve aynen Erbakan hocamız gibi bu bölgeye, bu bölge insanına hizmetkar olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Bingöl'ün genel seçimlerde yüzde 11'e yakın oy verdiğini hatırlatan Erbakan, "Hepinizin bildiği gibi geçen seçimde Yeniden Refah Partimizin ilk girdiği seçimde 14 Mayıs'ta Bingöl şampiyon oldu. Yüzde 11'e yakın oyla Türkiye'de en yüksek oy aldığımız ilimiz oldu. Şimdi 31 Mart'ta yine şampiyon olacak inşallah" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin mitingine il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bingöl'de Miting Düzenledi - Son Dakika

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