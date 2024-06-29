Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya\'da İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin kazandığı ilçelerde belediye başkanlarına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Erbakan, yeni dönemde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

29.06.2024 18:07  Güncelleme: 18:14
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Sakarya'da partisinin ilçe belediye başkanlarını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sakarya'da önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük başarıları, zaferleri elde edeceğiz. Buna inanıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin kazandığı ilçelerde belediye başkanlarına 'teşekkür ziyaretleri' gerçekleştirdi. Kaynarca, Karapürçek ve ardından Geyve Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, yeni dönemde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Geyve Belediyesi ziyaretinde konuşan Fatih Erbakan, "Bu ziyaretlerimiz hem başkanlarımıza tebrik ve hayırlı olsun ziyareti hem de bu bölgelerdeki kıymetli vatandaşlarımıza da bir teşekkür ziyareti. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimize, başkanlarımıza vermiş oldukları destek dolayısıyla teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Sakarya'daki üç belediyemizde inşallah gerçekleştireceğimiz ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle inşallah Sakarya halkının gönlündeki, kalbindeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğiz ve inşallah Sakarya'da önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük başarıları, zaferleri elde edeceğiz. Buna inanıyoruz" dedi.

Erbakan, ardından Geyve ilçe merkezinde vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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