Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin aday tanıtım toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye için Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi içinse Cemal Arıkan'ın aday gösterileceğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıda İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir içinse Cemal Arıkan aday olarak gösterildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erbakan, seçildikleri şehirlerde 'Ahlaklı Belediyecilik' başlığı altında yapacakları hizmetleri aktardı. Erbakan, Çocukların anne ve babalarının ekonomik yönden zorlandığını ve çocukları için temel gıda malzemelerinin temini sağlayamadığını belirterek, "Yeniden Refahlı Belediyeler ise ailelere destek olacak, çocuklarımızı sağlıklı gıdalara kavuşturacak. Devlet okullarındaki çocuklarımıza günde bir öğün beslenme desteği verilecek. Böylece çocuklarımız sağlıklı beslenecek, anne ve babalarının beslenme çantası sıkıntısı da hafifleyecek" ifadelerini kullandı.

"Çocukların huzurla ve güvenle oynayacağı geniş alanlı çocuk parkları inşa edeceğiz"

Şehirlerde yaşayan çocukların, güvenlik kaygıları nedeniyle sokaklarda özgürce oynayamadığını ifade eden Erbakan, "Bu sıkıntıyı gidermek için bütün mahallelerimizi çocuklarımızın huzurla ve güvenle oynayacağı geniş alanlı çocuk parkları inşa edeceğiz. Buradaki oyuncakları ve donanımları en gelişmiş ve modern oyuncaklar arasından seçeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Kültür ve sanat etkinlikleri için gençlere 500 lira destek"

Gençlere kültür sanat etkinliklerinde de desteklerde bulunacaklarını söyleyen Erbakan, "Daha önce vaat edilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen tiyatro, konser, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaları için 'Genç Refah Kartı' projesini hayata geçireceğiz. Aylık 500 lira değerindeki bu kartla gençlerimiz ister tiyatroya, ister sinemaya isterse konserlere gidebilecek" diye konuştu.

"Gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız"

Araba kullanmayı öğrenmek ya da araba kullanmada ustalaşmak isteyen gençler için ise Yeniden Refahlı Belediyeleri tarafından 'İleri Sürüş Pisti' açacaklarını dile getiren Erbakan, "Araba kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz bu merkezlerde son günlerde gençler arasında yaygınlaşan 'drift atma' heyecanını kimsenin hayatını riske atmadan tatmin edecekler" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız"

Kazandıkları belediyelerde kadınlar için özel hizmetler vereceklerini de açıklayan Erbakan, "Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız" diye konuştu.

"Yaşlı bakım evi kuracağız"

Erbakan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen ve evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımızın kişisel bakımını sağlayacaklarını belirterek, "Yalnız kalmış yaşlılarımız için yaşlı bakım evlerini kuracağız. Yaşlı bakım evlerinde barınmadan, psikolojik desteğe ve beslenme kadar her türlü hizmeti vereceğiz. Yaşlı bakım evleri imkanı olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz olarak faaliyet verecek. Yatağa bağlı, kronik hastalığı yüzünden günlük faaliyetlerini yerine getiremeyen yaşlılarımızın içinse yaşlı bakım evi çalışanlarımız, bu vatandaşların evine giderek hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

"Sokak köpeklerini toplayıp kısırlaştıracağız"

Erbakan, sokak köpekleri konusunda da çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sokak hayvanları için yaşanabilir, konforlu barınaklar inşa edeceğiz. Bu barınakları isteyen herkes 24 saat canlı olarak takip edebilecek. Barınaklarda mutlaka yeteri sayıda veteriner ve uzman görevlendireceğiz. Şehirlerimizin bütün sokaklarındaki başıboş köpekleri toplayıp kısırlaştıracağız ve bu 5 yıldızlı otel kalitesindeki barınaklara yerleştireceğiz. Bu barınaklarda yaşam koşullarını isteyen canı olarak izleyebilecek ve hayvan severlerin barınakları ziyaret etmeleri için ücretsiz ulaşım sağlayacağız."

"Bütün LGBT derneklerini birer birer kapacağız"

Erbakan LGBT'ye karşı mücadele edeceklerini ifade ederek, "İnsana ve fıtrata küresel bir saldırı olan asrın belası LGBT ile mücadele, Yeniden Refah Partisi'nin namus borcudur. Küresel güçlerin cinsiyetsiz toplum planlarına en güçlü şekilde karşı çıkacağız. Sözde onur yürüyüşleriyle ahlaksızlığı, sapkınlığı yaygınlaştırmaya çalışan bu örgütlerle mücadele Yeniden Refah Partisi'nin asli vazifesidir. Nesillerimizin ifsadına yol açan, edep ve haya dairesinde bir hayat kurmalarına mani olmaya çalışan bu LGBT lobilerinin operasyonlarına gençlerimizi kurban etmeyeceğiz. Yeniden Refahlı belediyeler şehirlerde bununla ilgili her türlü tedbiri alacak. Propaganda, reklam ve faaliyetlerin önünü kesecek adımları atacak. Heykelci belediyelerin açtığı toplumsal cinsiyet ofislerini teker teker kapacak, 2028'de iktidara gelince de bütün LGBT derneklerini birer birer kapacağız" dedi.

Erbakan konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi için Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ise Cemal Arıkan'ın Yeniden Refah Partisi adına aday olacaklarını açıkladı.