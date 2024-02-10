Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir\'de belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de ise Cemal Arıkan'ı büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterdi. Partinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, 'Ahlaklı belediyecilik' ve 'Şehrine sahip çık' temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Fatih Erbakan, törende yaptığı konuşmada, parti olarak 'ahlaklı belediyecilik' anlayışını benimseyeceklerini ve çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelliler için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

10.02.2024 15:05
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de ise Cemal Arıkan'ı büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterdi.

Partinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, "Ahlaklı belediyecilik" ve "Şehrine sahip çık" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "rantçı", "heykelci" ve "örgütçü" belediyecilik anlayışlarına karşı, kendilerinin "ahlaklı belediyeciliği" esas alacaklarını söyledi.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Erbakan, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelliler için yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Uyuşturucu, LGBT ve sokak köpekleri sorunu gibi toplumun şikayetçi olduğu konuları çözeceklerini dile getiren Erbakan, kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele ve şeffaf belediyeciliğe özel önem vereceklerini kaydetti.

Daha sonra partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını tanıtan Erbakan, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç ve İzmir'de Cemal Arıkan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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