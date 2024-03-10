Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'den saldırıya tepki - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'den saldırıya tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz\'den saldırıya tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, İstanbul Arnavutköy'de seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınöz, faillerin derhal bulunmasını talep etti.

10.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:19
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, İstanbul Arnavutköy'de seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'den faillerin derhal bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırı, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda silahla araca 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet ederken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz"

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Altınöz, "Bizim hareketimize, davamıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları da en ufak bir sekteye uğratamaz, aksine heyecanımızı, azmimizi artırır. 'Türkiye'yi yönetmeyi, dünyaya değiştirmeye hazırız' yazısını bu saldırıyı yapanların çok iyi anladığını biliyoruz. Bizden başka Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazır olan hiçbir parti, ideoloji ve görüş yoktur. İşte o biziz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamaya geliyoruz. Bu adaleti bizden başka kimse sağlayamaz. Bizim partimizin güçlenmesi, yükselmesi; özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğumuz hava bazılarını rahatsız etti. Kim rahatsız olursa olsun hiçbir zaman davamızdan geri dönmeyeceğiz ve çalışma azmimizi artırarak 31 Mart'a doğru gideceğiz. 31 Mart'ta da sandıklarda Yeniden Refah Partisi'nin oylarını patlatacağız" ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'den faillerin derhal bulunmasını talep ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'e çağrıda bulunarak saldırıyı gerçekleştiren faillerin derhal bulunmasını talep eden Altınöz, "Teşkilatımızın moralini ve motivasyonunu hiç kimse kıramaz. Biz İstanbul'da 39 ilçemizde ve büyükşehirde seçim çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğumuz teveccüh gerçekten muazzam. Vatandaşımız 'Refah'ın vakti geldi' diyor" dedi.

"Bizim en büyük gücümüz teşkilatımız"

Çalışmaların yüksek bir tempoda devam ettiğini ve bu saldırılardan dolayı vitesi biraz daha yükseltmek gerektiğini ifade eden Altınöz, "Biz 7 gün 24 saat değil de 7 gün 20 saat esasında çalışıyorduk çünkü 4 saat uyku bize yetiyor diyorduk. Artık 7 gün 24 saat esasına göre çalışmamız gerekecek. 31 Mart'a 21 gün kaldı. Bu 21 gün içerisinde sıkı bir şekilde çalışacağız. Tüm teşkilatımızla birlikte İstanbul'da ana kadememizden 15 bin kişi ile yan kollarımızda dahil olmak üzere üyelerimizle birlikte 100 bin kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Şu anda en aktif bir şekilde çalışan, en teşkilatlı çalışan parti Yeniden Refah Partisidir. Bazı partiler gibi bizim arkamızda havalı ve paralı güçler yok. Bizim arkamızda medya gücümüz yok. Holding gücümüz yok. Bizim arkamızda dış güçler yok. Bizim arkamızda kim var? İşte o bizim gidip de oy talebinde bulunduğumuz, destek istediğimiz bu ülkenin aziz ve muhterem evlatları var. Aynı zamanda bizim samimi ve ihlaslı teşkilat mensuplarımız var. Bizim en büyük gücümüz teşkilatımız" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Altınöz, gece gündüz çalışarak hem Ankara'yı hem de İstanbul'u kazanacaklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'den saldırıya tepki - Son Dakika

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