Yeniden Refah Partisi İttifak Arayışlarını Duyuracak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mahalli İdareler Seçimleri'nde ittifaka ilişkin heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirterek, partisinin ittifak arayışlarına ilişkin yaklaşımının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in sistematik saldırılarının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, bu süreçte Güney Afrika Cumhuriyeti'nin girişimi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararının yüreklere su serpici olduğunu vurguladı.
Gazze'de bir soykırım olduğunun tescillendiğine işaret eden Kılıç, bundan sonra yargı kararının beklendiğini kaydetti.
Emekli aylıklarına yapılan farklı zamlara ilişkin "adaletsizliğe dikkat çektiklerini" ifade eden Kılıç, "Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme zar zor da olsa yapıldı, emekli maaşlarının artış oranlarında denge adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğretim kurumlarının fiyat politikalarını başıboş bırakmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin taban ücretlerinin yasal bir sisteme kavuşmasına yönelik kanun teklifini de TBMM'ye verdiklerini anlattı.
Kılıç, "Bu anlamda özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz yasal bir taban maaş sınırına kavuşmuş olacaklar, hem aylıkları hem de özlük hakları bağlamında daha güvenceli bir çalışma zeminine ulaşmış olacaklar." dedi.
Suat Kılıç 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların devam ettiğine dikkati çekti. Kamuoyuna duyuracakları seçim beyannamesinde yeni başlıklar görüleceğini dile getiren Kılıç, seçim beyannamelerinde tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, güvenli ve huzurlu gelecek vaadi bulunacağını ifade etti.
Kılıç, "10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyu açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız." dedi.
Bir gazetecinin seçimlere yönelik ittifak görüşmelerini sorması üzerine Suat Kılıç, şunları kaydetti:
"İttifak görüşmeleri yapıldı, heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda MYK da değerlendirmesini yapmıştır. Genel başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri de yapacaktır ve nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisinin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü genel başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız."
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
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