Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bünyan\'da Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Özçelik: "Şehit yakınlarımız, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir"

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.