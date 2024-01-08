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Yeniden Refah Partisi, Mahalli İdareler Seçimlerinde Kilit Rol Oynayacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Mahalli İdareler Seçimlerinde Kilit Rol Oynayacak

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partilerinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kilit rol oynayacağını belirtti. Bekin, partilerinin adaylarını ilan etmeye başladıklarını ve büyük metropollerde belirleyici parti olacaklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çeken Bekin, Filistinlilerin büyük desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi, Mahalli İdareler Seçimlerinde Kilit Rol Oynayacak
08.01.2024 - 15:17,
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerinin "kilit rol" oynayacağını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimler için partilerinin adaylarını ilan etmeye başladığını ifade etti.

Seçimlerde partilerinin "kilit rol" oynayacağını dile getiren Bekin, "Artık Yeniden Refah Partisinin büyük metropollerde de belirleyici parti olacağını ifade ediyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde de birçok belediyeyi Yeniden Refah'la tanıştıracağız." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Bekin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanına başvurarak, İsrail'in soykırım uyguladığını belirttiğini aktardı.

Gazze'de yerlerinden edilen, açlık ve yoklukla yüz yüze kalan Filistinlilerin büyük desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bekin, Gazze Şeridi'nin Filistin'in toprağı ve Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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