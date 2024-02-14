Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümü savunuyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümü savunuyor

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi\'nde yerinde dönüşümü savunuyor

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümü desteklediğini belirtti. Yıldırım, esnafın taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti.

14.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:19
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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi olarak Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümünü savunuyoruz, esnafımızın bu haklı talebini destekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Vatandaşın yarasını bilmeyen, esnafın yarasını bilmeyen, vatandaşa merhem olamaz, Malatya'ya reçete sunamaz" ifadesini de kaydetti.

Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Sanayi Sitesi'nde esnaf gezisini sürdürdü. Sanayi Sitesi'ndeki tüm işyerlerin tek tek ziyaret etmek amacıyla her gün belli bir bölgedeki esnafları ziyaret ederek görüşen ve destek isteyen Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, sanayi esnafının en büyük beklentisi olan yerinde dönüşümü savunduklarını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Depremin en çok mağdur ettiği kesimlerden biri de esnaf camiasıdır. Seçim çalışmalarımızda esnaflarımızı ihmal etmiyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Sanayi Sitesindeki esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şunu gördük; esnafımızın kafasında depremden dolayı cevap bekleyen bir sürü soru var. Yerinde dönüşüm olacak mı, olmayacak mı? Maalesef depremin üzerinden 1 yıl geçti, ancak halen sorular ilk günkü gibi cevap bekliyor. Neyi bekliyorlar, bu bekletme Malatyalılara bir ceza mıdır? Yeniden Refah Partisi olarak Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümünü savunuyoruz, esnafımızın bu haklı talebini destekliyoruz. Yerinde dönüşüm küçük sanayi sitesindeki esnafımızın beklentisidir. Biz de milletimizin ve esnafımızın beklentisine göre hareket ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak, esnafın yarasını bilmekle olur, vatandaşın yarasını bilmekle olur. Vatandaşın yarasını bilmeyen, esnafın yarasını bilmeyen, vatandaşa merhem olamaz, Malatya'ya reçete sunamaz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşümü savunuyor - Son Dakika
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