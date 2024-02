Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yazıhan ilçesinde seçim ofisi açılışına katıldı

Politika

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yazıhan ilçesinde ilçe belediye başkan adayı İhsan Akın'ın seçim ofisi açılışına katıldı.

31 Mart seçimleri öncesi ilçe gezilerine de hız veren Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Burada İlçe Başkan Adayı İhsan Akın'ın seçim ofisinin açılışına katılan Bilal Yıldırım, "Hatırlayınız, milletvekilliği seçiminde Yeniden Refah Partisi'ni Malatya'da yüzde 3 gösteriyorlardı. Biz o seçimde tam 3 katını aldık, milletvekilliği seçiminde yüzde 10 oy almıştık. Anket firmaları şu anda yüzde 30 diyorlar, Allah nasip ederse biz yüzde 60'a yakın oy alacağız" ifadesini de kaydetti.

"Yeniden Refah Partisi her yerde yükseliş gösteriyor"

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Her hafta 3 ilçemizde seçim çalışması yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin hem Malatya'da, hem de Türkiye genelindeki yükselişine hepimiz şahit oluyoruz. Türkiye'nin her tarafında, her köşesinde iddialı olan Belediye Başkan Adaylarımız var. Bunlardan biri de Yazıhan ilçemizde İhsan Akın'dır. 31 Mart'ta seçimi kazanacağız ve hizmetin nasıl yapıldığını bütün dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Anket firmaları milletvekilliği seçiminde Malatya'da bizi yüzde 3 gösteriyorlardı, yüzde 10 oy almıştık. Şimdi yüzde 30 gösteriyorlar"

Bazı anket firmalarının hem Malatya'da hem de Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi'nin oylarını düşük gösterdiğini de ifade eden Yıldırım, "Bu hafta içinde nasıl olduysa yüzde 30 seviyesini gösterebildiler. Hatırlayınız, milletvekilliği seçiminde Yeniden Refah Partisi'ni Malatya'da yüzde 3 gösteriyorlardı. Biz o seçimde tam 3 katını aldık, milletvekilliği seçiminde yüzde 10 oy almıştık. Anket firmaları şu anda yüzde 30 diyorlar, Allah nasip ederse biz yüzde 60'a yakın oy alacağız ve Malatya'da Yeniden Refah Partisi olarak belediyeleri alacağız. Yeniden Refah Partisi'nin bütün ilçelerindeki adayları için çok güzel haberlerini alıyoruz. 31 Mart akşamı en çok belediyeyi alan parti Yeniden Refah Partisi olarak biz alacağız. Bizim hiç durmadan son ana kadar çok çalışmamız gerekiyor. Anket firmaları bizi yüksek yada düşük gösterebilir, biz rehavete kapılmadan ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Ben, bugün itibariyle 95 gündür sahadayım" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de yapılırken, ardından mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlarla sohbet toplantıları düzenlendi.

"Sizi unutan milletvekillerine ders vermek istiyorsanız, bu seçimde Yeniden Refah Partisi'ne oy veriniz"

Kömüşhan Mahallesinde de vatandaşlarla buluşan Bilal Yıldırım, "Yerel seçimler hükümetten memnun olunmadığında sarı kart gösterilen seçimlerdir. Nereye gitsek, vatandaşlarımız sürekli hükümete ilişkin şikayetlerini anlatıyorlar. Vatandaşımız, 'Belediye başkanları gelmiyorlar, milletvekilleri oylarını alıp gittiler, bize daha selam vermediler, bizim derdimizle dertlenmiyorlar. Deprem sürecinde yanımızda olmadılar' diyorlar. Ben de vatandaşımıza şunu söylüyorum, Doğrudur, onlar gelmediler. Belediye başkanları ve milletvekilleri, onlar sizi unuttuysa, bu seçimde de siz onları unutun. İktidara ve milletvekillerine ders vermek istiyorsanız, sandığa gittiğinizde 31 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne oy veriniz. Bazı vatandaşlarımız 'Oy kullanmak istemiyoruz' diyorlar. Ama siz oy kullanmadığınız zaman, sandığa gitmediğiniz takdirde bu onların işine yarayacak. Tepkilerinizi sandığa giderek, Yeniden Refah Partisi'ne oy vererek gösteriniz" diye konuştu. - MALATYA