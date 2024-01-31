Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayı Bilal Yıldırım, belediye çalışanlarına 35 bin TL maaş sözü verdi

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediyesi Adayı Bilal Yıldırım, seçildikleri takdirde belediye çalışanlarının en düşük 35 bin TL maaş alacağının sözünü verdi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde partililerle birlikte Pütürge ilçesinde ve bağlı köylerinde ziyaret ederek, seçim çalışmasında bulundu.
Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Pütürge Belediye Başkan Adayı Aydın Öztürk ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen ile birlikte Pütürge'de esnafları ziyaret etti.
Bilal Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi olarak Malatya'mızın her tarafını adım adım karış karış gezmeye devam ediyoruz. Pütürge ilçemizi ve bağlı köylerini de ziyaret ettik" dedi.
Seçimi kazanmaları halinde Malatya Büyükşehir Belediyesindeki işçi maşalarını en az 35 bin TL yapacaklarını açıklayarak bunun sözünü veren Bilal Yıldırım, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımız zaman, belediye çalışanlarımızla bir toplantı yaparak, sosyal haklar dışında en düşük maaşı 35 bin TL yapacağız. Maaşlar arası uçurumu da kapatacağız. Bunun sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.
Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ifade eden Yıldırım, "6 gün sonra büyük felaketin yıldönümü. Malatya'da depremden yüzde 100 çözülmüş bir mesele gösterebilirler mi? Evler teslim edilecekti, edilmedi. Malatya Valimiz dün bir açıklama yaparak şöyle dedi, '7 bin 600 kırsal konutun ihalesi yapıldı, ancak 2 bin 900 konutun inşaatına başlanabildi.' Sayın valimizin açıkladığı bu tablo bir skandaldır. Resmi rakamlara göre 120 bin Malatyalı konteyner kentlerde kalıyor, ama ihalesi yapılan konutlara başlanılmamış. Yakında 5 bin konutun kuralarını çekecekler, ama hiç birisinin alt yapısı hazır değil, hiç birinde Malatyalı hemen taşınıp oturamayacak. Halen içmesuyu, kanalizasyon alt yapısı tamamlanmamış. Bu tablo AK Parti'nin Malatyalılara verdiği değerin bir fotoğrafıdır. Bu durum beceriksizliğin, boşvermişliğin, vurdumduymazlığın, vatandaşa karşı saygısızlığın, siyasi güç sarhoşluğunun göstergesidir. Bu tablo Malatya'nın siyasette temsil edilemediğini gösteriyor. İhaleleri yapıyorlar ama inşaatları başlatabilecek, işleri takip edebilecek, yanlışın hesabını sorabilecek bir siyasi irade ortada yoktur. Malatya'nın milletvekilleri nerede? Ortada yoklar, yarın atama ile yaptıkları belediye başkan adayları eğer seçilirse onlarda ortada olmayacak. Hepsi topluca arazi olacak. Atama ile başkan adayı yaptıkları için Ankara'da kapı kapı dolaşan Milletvekilleri kara kışta soğukta konteynerde kalan Malatyalıların barınacağı konutları takip etmemişler. Devletin tüm imkanları ortaya koymasına rağmen Malatya'daki projeleri takip edemeyenlere şunu söylüyorum, yazıktır, günahtır, ayıptır. Sizde vicdan yok mu" ifadelerini kullandı.
Bilal Yıldırım, "Malatyalılar, bunlara gereken dersi verecektir. Malatyalılar "Kimin ceketini asarsak seçilir" zihniyetine hiçbir zaman teslim olmadı. Malatyalılar, 'Nasıl olsa vatandaş bize oy veriyor' diyerek deprem konutlarının inşaatına başlanılmamasını umursamayan, sorumluluk hissetmeyen şahıslara en güzel cevabı sandıkta verecektir" diye konuştu. - MALATYA
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