Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, hububat alım fiyatlarının gözden geçirilmesini talep etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, hububat alım fiyatlarının gözden geçirilmesini talep etti

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, hububat alım fiyatlarının gözden geçirilmesini talep etti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini ve buğday taban fiyatının kilogram başına en az 15 ile 18 TL arasına çıkarılmasını talep etti. Bekin, hububatta yaşanan daralmanın stratejik bir sorun olduğunu belirterek, yeni politikaların üretilmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin maliyetlerini karşılamayan alım fiyatları nedeniyle tarımsal üretimden kopma ve üretimi durdurma noktasına geldiğini ifade etti.

10.06.2024 15:39
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini ve buğday taban fiyatının kilogram başına en az 15 ile 18 TL arasına çıkarılmasını talep etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hububatta en önemli sorunun stratejik ürün olan buğday ekim alanlarında yaşanan daralma olduğuna dikkati çekti.

Son 25 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon dekar alanda ekimi yapılan buğdayın 2023 yılı itibarıyla ekim alanının 68 milyon dekara gerilediğini belirten Bekin, "Tohumluk miktarı da dikkate aldığımızda her yıl en az 18-20 milyon ton buğday üretmek zorundayız. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeli ve uygulamaya konulmalıdır." dedi.

Doğan Bekin, 2024 yılı hububat alım fiyatlarının kabul edilebilir rakamlarda olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği, kuru şartlarda üretimi yapılan 1 kilo buğdayın ortalama maliyetini geçen yıla göre yüzde 62 artışla, 10 lira 87 kuruş olarak açıklamıştır. TMO tarafından açıklanan rakamlar maliyeti bile karşılamamaktadır. Anadolu'nun bereketli toprakları üzerinde yaşayan ve üreten çiftçilerimiz, ne yazık ki emeğinin karşılığını alamamaktadır. Çiftçilerimiz tarımsal üretimden koparak ve üretimi durduracak noktaya gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanına seslenmek istiyoruz. Çiftçimiz ile karşı karşıya gelmek istemiyorsanız, TMO tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatlarını tekrardan gözden geçirerek, buğday taban fiyatını kilogram başına en az 15 ila 18 TL arasına çıkarmalısınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, hububat alım fiyatlarının gözden geçirilmesini talep etti - Son Dakika

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