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Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail'i eleştirdi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail'i eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, İsrail'in bir din devleti olduğunu ve bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde olduğunu söyledi. Yüksel, Habat'ın Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gayrimenkul alımı yaptığını iddia etti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda ne yaptığını sorguladı.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili İsrail\'i eleştirdi
22.12.2023 - 19:03,
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Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "İsrail bir din devletidir. O devlet bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde." dedi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yerli ve yabancı basında "Habat" isimli bir örgütten söz edildiğini, bu örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gayrimenkul alımı yaptığının ifade edildiğini söyledi.

Bu örgütün Türkiye'de de büyük ölçekte gayrimenkul alımı yaptığını öne süren Yüksel, "İsrail bir din devletidir. O devlet, bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde. Bugünkü kaos ortamının oluşmasında en güçlü etkiyi gösteren İsrail veya Yahudiler değil, Habat ve onun da içinde olduğu küreselci şeytani siyasettir." dedi.

Yüksel, Habat üyelerinin Türk dünyasında vatandaşlık elde ettiğini, hahambaşılık kurarak Türkiye'deki mevcut Musevi cemaatinin hahambaşılığını ele geçirmek ve Türk Dünyası Musevi Hahambaşılıkları Birliği kurulması için çalışmalar yaptıklarına dair duyumlar aldıklarını söyledi. Yüksel, "Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmakta?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA
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