Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

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Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'i atamasının ardından iki belediye başkanı istifa ettiğini açıkladı. YRP Genel Merkezi ise iki başkanın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

14.03.2025 16:57  Güncelleme: 17:12
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Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

"GÖRÜŞLERİMİZ ALINMAMIŞTIR"

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Genel Balkanımız 'istişareler yapılacak' demesine rağmen il başkanlığı seçilmesinde görüşlerimiz alınmamıştır. Sürecin düzeltilmesi için Ankara genel merkeze gidilerek görüşme yapılmış ancak bir sonuç alınamadı. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Çumra için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ÇABALARIMIZ KARŞILIĞINI BULMADI"

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan ise "İl başkanlığı seçim sürecinde ilçelerin görüşü alınmamış, bizlerin sesi dikkate alınmamıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi için çabalarımız karşılığını bulmadı. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan sonra yolumuza bağımsız devam edeceğiz" diyerek istifasını açıkladı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin kalesi olarak tabir edilen Konya'da Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın parti ''ilke ve disiplin kurullarına aykırı hareket ettiği'' gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

İSTİFALARIN PERDE ARKASI

Yeniden Refah Partisi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde KOSKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine partinin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'i atamıştı. Bu atama ise ildeki parti teşkilaları ve partili belediye başkanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

DAHA ÖNCE DE 3 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah listesinden aday olarak seçimi kazanan Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin Belediye başkanları da daha önce istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Yeniden Refah Partisi\'nde \'Konya\' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi - Son Dakika

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