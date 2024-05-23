Yeniden Refah Partisi, Norveç, İrlanda ve İspanya\'ya teşekkür etti

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını açıklayan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İrlanda Başbakanı Simon Harris ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, Yeniden Refah Partisi olarak en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de insanlık dramının had safhaya geldiği bir dönemde Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanıyacaklarını açıklamalarını, son derece anlamlı ve önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 139'unun Filistin Devleti'ni tanıdığını; bu sayının, üç Avrupa ülkesinin tanımasıyla 142'ye ulaşacağını kaydeden Bekin, Gazze'deki bu zor dönemde alınan bu kararların takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Bekin, şunları kaydetti:

"Malta ve Slovenya'nın da Filistin Devleti'ni tanıma konusunda niyet ortaya koymaları da son derece önemli bir gelişmedir. Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını açıklayan Norveç Başbakanı Sayın Jonas Gahr Store, İrlanda Başbakanı Sayın Simon Harris ve İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'e Yeniden Refah Partisi olarak en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Doğan Bekin, ABD'nin Tayvan konusunda açıkça tavır koyması ve Senato'dan İsrail ile Tayvan'a da maddi yardım kararı çıkmasının, burada da suların ısınmasına yol açacağına dikkati çekti.

Bekin, "Demokrasi adı altında ABD ve koalisyon ortakları ne yazık ki dünya barışını katletmek için adımlar atıyor. Diğer ülkelerin daha sağduyulu davranarak dünya barışına katkı sağlayacak gelişmelere imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.