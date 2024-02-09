Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Açıklandı

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için adaylarını da açıklayacağı seçim beyannamesini açıklayacak.
Yerel seçim çalışmalarına hız veren Yeniden Refah Partisi'nin seçim beyannamesi 10 Şubat Cumartesi günü açıklanıyor. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki aday tanıtım programında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları duyurulacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklayacağı beyanname "Ahlaklı Belediyecilik" başlığıyla açıklanacağı öğrenildi.
Beyanname, 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede uyuşturucu ve LGBT ile mücadele, sokak köpekleri sorunu gibi toplumun önemli kesiminin şikayetçi olduğu hususlara değinilecek. Beyannamede kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele, nepotizm ve şeffaf belediyecilik gibi hususlara özel olarak yer verilecek.
Beyannamede Yeşil şehirler, kentlerde kreş hizmetleri, sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları, orman parkları, e-spor ve drift pistleri gibi vaatler de yer alacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir adayları da açıklanacak
Saat 11.00'de başlaması beklenen programda Genel Başkan Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklayacak. - ANKARA
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?