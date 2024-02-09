Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Açıklandı

Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Açıklandı

Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için adaylarını da açıklayacağı seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede Ahlaklı Belediyecilik başlığıyla çeşitli konulara değinildi.

09.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için adaylarını da açıklayacağı seçim beyannamesini açıklayacak.

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Yeniden Refah Partisi'nin seçim beyannamesi 10 Şubat Cumartesi günü açıklanıyor. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki aday tanıtım programında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları duyurulacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklayacağı beyanname "Ahlaklı Belediyecilik" başlığıyla açıklanacağı öğrenildi.

Beyanname, 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede uyuşturucu ve LGBT ile mücadele, sokak köpekleri sorunu gibi toplumun önemli kesiminin şikayetçi olduğu hususlara değinilecek. Beyannamede kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele, nepotizm ve şeffaf belediyecilik gibi hususlara özel olarak yer verilecek.

Beyannamede Yeşil şehirler, kentlerde kreş hizmetleri, sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları, orman parkları, e-spor ve drift pistleri gibi vaatler de yer alacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir adayları da açıklanacak

Saat 11.00'de başlaması beklenen programda Genel Başkan Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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