Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

24.05.2022 11:25
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

Yeniden Refah Partisinin Söğüt İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi büyük coşku ile gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisinin Söğüt İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi büyük coşku ile gerçekleştirildi. Kongrede İbrahim Akoğlan başkanlığa seçildi.

Çok sayıda yeni katılımın olduğu ve Söğüt halkının yoğun ilgi gösterdiği kongre gövde gösterisine Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa da katıldı. Nisan ayında en çok üye artışı olan parti olduklarını anlatan Arslanboğa, " Yargıtay'ın açıkladığı rakamlara göre Nisan ayında Türkiye genelinde en çok üye artışı olan parti olmamız, partimize her geçen gün teveccühün artması, partimizin adım, adım iktidara yürüyüşünün göstergesidir. Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe teşkilatlarımızın canhıraş kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle çalışmaları ve bu salondaki heyecan bize gösteriyor ki ilk seçimde Söğüt'te de Bilecik'te de Türkiye genelinde de en büyük zaferleri rabbim nasip edecek ve adım, adım iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Kongre sonunda delegelerin oylarının tamamını alarak Söğüt İlçe Başkanlığına İbrahim Akoğlan seçildi. Akoğlan tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Takatimizin sonuna kadar milli görüş bayrağını en yüksek burçlara asıncaya kadar yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Refah Partisi, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. - Son Dakika


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