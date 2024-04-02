YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti olarak ilk yerel seçimden büyükşehir, il ve 66 belediye kazanarak çıkmalarının büyük bir başarı olduğunu belirtti. Kılıç, ayrıca Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve sandık sonuçlarına itiraz edilen illerin olduğunu söyledi. Partinin kuruluşunun 5. yılında elde ettikleri yüzde 6,98 oy oranıyla 3. sırada yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kılıç, bu sonuçla partinin olası bir milletvekili seçiminde barajı aşmayı başardığını ve seçim sürecinin zor koşullarını aştığını söyledi. Kılıç, erken seçim yerine ekonomi konusunun konuşulması gerektiğini vurguladı ve CHP'li adaylara oy kaymalarının emanet oylar olduğunu hatırlatarak, bu oyların gerçek adreslerine döneceğini belirtti. Ayrıca, anayasa değişikliği teklifi gelmesi durumunda, başkanlık sisteminden kaynaklanan problemlerin çözümünü içermesi şartıyla teklife evet diyebileceklerini ifade etti.

02.04.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

MYK'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ele alındığını belirten Kılıç, Yozgat ve Şanlıurfa başta olmak üzere sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerin olduğunu, sayım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Suat Kılıç, sandıklar tekrar sayılırken kamu görevlilerinin sandığa yansıyan iradenin korunması ve üzerlerine düşen vazifenin idrakinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır. Milli görüş ve ahlaklı belediyecilik anlayışı hakim olmuştur." ifadesini kullandı.

Partisinin kuruluşunun 5. yılında girdikleri ilk yerel seçimde "yüzde 6,98 oy oranıyla 3. sırada" yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıç, bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kılıç, "Bu sonuçla, partimiz olası bir milletvekili seçiminde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmamıştır, aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da çoktan aşılmıştır." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, bir soru üzerine, bugün erken seçimi konuşmak için çok erken olduğunu ve Türkiye'nin erken seçimi değil, ekonomiyi konuşması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partili Kılıç, "Sağdan sola bu seçimde oy kaymaları oldu. CHP'li adaylar bu oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmek durumunda. Bu oyların emanet olduğu gerçeğinin idrakinde olmazlarsa bu emanet oylar çok kısa bir süre içerisinde gerçek adreslerine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, AK Parti'den kendilerine "bir anayasa değişikliği için teklif gelirse cevaplarının ne olacağı" yönündeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Şu an iktidardan gelen böyle bir teklif yok. 'Bir anayasa değişikliğini Türkiye'nin gündemine alacağız' şeklinde Sayın Cumhurbaşkanından ya da ortaklarından gelen bir açıklama yok. Olacak olursa bugün başkanlık sisteminden kaynaklanan problemlerin çözümünü içermek kaydıyla iktidardan gelecek bir anayasa değişikliği teklifine genel anlamda 'evet' diyebiliriz."

Kaynak: AA

Suat Kılıç, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
    20:15 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

  • Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi
    20:11 Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi

    Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
    20:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

  • CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti
    19:57 CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti

    CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.

  • İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi
    19:49 İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi

    İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.


20:11 Türker İnanoğlu, Türk Sinemasının ’Bay Sinema’sı, 88 yaşında hayatını kaybetti Türker İnanoğlu, Türk Sinemasının 'Bay Sinema'sı, 88 yaşında hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 20:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement