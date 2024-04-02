Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır." dedi.
Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
MYK'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ele alındığını belirten Kılıç, Yozgat ve Şanlıurfa başta olmak üzere sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerin olduğunu, sayım çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Suat Kılıç, sandıklar tekrar sayılırken kamu görevlilerinin sandığa yansıyan iradenin korunması ve üzerlerine düşen vazifenin idrakinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır. Milli görüş ve ahlaklı belediyecilik anlayışı hakim olmuştur." ifadesini kullandı.
Partisinin kuruluşunun 5. yılında girdikleri ilk yerel seçimde "yüzde 6,98 oy oranıyla 3. sırada" yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıç, bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.
Kılıç, "Bu sonuçla, partimiz olası bir milletvekili seçiminde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmamıştır, aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da çoktan aşılmıştır." diye konuştu.
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, bir soru üzerine, bugün erken seçimi konuşmak için çok erken olduğunu ve Türkiye'nin erken seçimi değil, ekonomiyi konuşması gerektiğini vurguladı.
Yeniden Refah Partili Kılıç, "Sağdan sola bu seçimde oy kaymaları oldu. CHP'li adaylar bu oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmek durumunda. Bu oyların emanet olduğu gerçeğinin idrakinde olmazlarsa bu emanet oylar çok kısa bir süre içerisinde gerçek adreslerine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıç, AK Parti'den kendilerine "bir anayasa değişikliği için teklif gelirse cevaplarının ne olacağı" yönündeki soruya, şöyle yanıt verdi:
"Şu an iktidardan gelen böyle bir teklif yok. 'Bir anayasa değişikliğini Türkiye'nin gündemine alacağız' şeklinde Sayın Cumhurbaşkanından ya da ortaklarından gelen bir açıklama yok. Olacak olursa bugün başkanlık sisteminden kaynaklanan problemlerin çözümünü içermek kaydıyla iktidardan gelecek bir anayasa değişikliği teklifine genel anlamda 'evet' diyebiliriz."
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
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