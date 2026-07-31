Yenidoğan Çetesi Açıklaması - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Açıklaması

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Kayıhan Pala, yenidoğan çetesinin AKP'nin sağlık politikalarının sonucu olduğunu belirtti.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Yenidoğan çetesi diye adlandırılan süreç, Adalet ve Kalkınma Partisinin 'sağlıkta dönüşüm' adıyla bilinen bu neoliberal sağlık politikalarının bir sonucudur." dedi.

Pala, Meclis'teki basın toplantısında, "Yenidoğan çetesi" olayına ilişkin Meclis'te kurulan Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu raporundaki bulgulara ve Adli Tıp Kurumu raporlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu raporlarında hastaneler ve hastane çalışanlarına ilişkin birçok eksiklik ve usulsüzlüğün tespit edildiğini ileri süren Pala, bazı vakalarda bebeklerin ölüme terk edildiğinin görüldüğünü söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorumluluklarına ilişkin ciddi tespitler bulunduğunu belirten Pala, şunları ifade etti:

"Yenidoğan çetesi diye adlandırılan süreç, Adalet ve Kalkınma Partisinin 'sağlıkta dönüşüm' adıyla bilinen bu neoliberal sağlık politikalarının bir sonucudur. Sağlık alanını ticarileştirmeye dayanan bu sistem, eninde sonunda hayatı değil, kazancı ön plana çıkardığı için bebeklerin ölümünü karşımıza getirmiş durumdadır. Hal böyleyken, bunları önleyecek çok ciddi mekanizmalar ortaya konulmamışken Sayın Sağlık Bakanının 'Türkiye'de özel sektörün payı yüzde 18, biz bunu önce yüzde 25'e sonra yüzde 30'a çıkaracağız' diye bir hedefi ortaya koyması hem bugünlerde hem de önümüzdeki günlerde yenidoğan çetelerinin, hatta yenidoğanla sınırlı kalmayan bebek, çocuk, erişkin çetelerinin karşımıza çıkma ihtimalini güçlendirmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yenidoğan Çetesi Açıklaması - Son Dakika

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