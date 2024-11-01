Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Değişiklik Yok

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "yenidoğan çetesi" soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesiyle ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."