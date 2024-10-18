Yenidoğan Çetesi Tehditlerine Yanıt

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, "yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma hakkında, "Bu vicdansız suç örgütünün varlığı, sağlık sistemimize duyulan güveni sarsabilecek bir tehdit oluşturmuştur. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, devletimiz ve hükümetimiz bu tür çetelerle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yerebakan, "yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma hakkında yaptığı yazılı açıklamada, yenidoğan üniteleriyle ilgili ortaya çıkan skandalın kabul edilemez, vicdanları yaralayan ve insanlık dışı bir durum olduğunu kaydetti.

Yenidoğan bebeklerin hayatlarını çıkarlarına alet eden söz konusu çetenin işledikleri suçlar karşısında öfkenin tarif edilemez olduğunu vurgulayan Yerebakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunmasız bebeklerin canına kastedecek kadar vicdanını yitirmiş, akıl almaz bir kötülüğe imza atan bu çetenin ortaya çıkan diyaloglarını görmek ve duymak, hepimizi dehşete düşürmüştür. Bu vicdansız suç örgütünün varlığı, sağlık sistemimize duyulan güveni sarsabilecek bir tehdit oluşturmuştur. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, devletimiz ve hükümetimiz bu tür çetelerle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir.

Bakanlığımız ve bizlerin yargı sürecini yakından takip ettiğinden, soruşturmanın sonucuna göre bu korkunç vahşete göz yuman ya da ortak olan kim varsa adalet önünde en ağır şekilde hesap vereceklerinden kimsenin şüphesi olmamalı. Yıllardır inşa ettiğimiz güçlü sağlık sistemi, bu gibi menfur olaylarla gölgelenemez. Ayrıca, fedakarca görev yaparak insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık emekçilerimizin yaşanan bu vicdana sığmayan olaylar sebebiyle zan altında kalmalarına müsamaha gösterilmemeli. Bu menfur olayın mağduru olan bebeklerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizde her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için en önemli önceliktir. Özellikle en hassas dönemlerinde olan yeni doğan bebeklerimizin sağlığı ve güvenliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir emanettir. "