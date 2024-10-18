Yenidoğan Çetesi Tehditlerine Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yenidoğan Çetesi Tehditlerine Yanıt

Halit Yerebakan, yenidoğan çetesinin sağlık sistemine tehdidini vurguladı ve gerekli mücadelenin süreceğini belirtti.

18.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, "yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma hakkında, "Bu vicdansız suç örgütünün varlığı, sağlık sistemimize duyulan güveni sarsabilecek bir tehdit oluşturmuştur. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, devletimiz ve hükümetimiz bu tür çetelerle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yerebakan, "yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma hakkında yaptığı yazılı açıklamada, yenidoğan üniteleriyle ilgili ortaya çıkan skandalın kabul edilemez, vicdanları yaralayan ve insanlık dışı bir durum olduğunu kaydetti.

Yenidoğan bebeklerin hayatlarını çıkarlarına alet eden söz konusu çetenin işledikleri suçlar karşısında öfkenin tarif edilemez olduğunu vurgulayan Yerebakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunmasız bebeklerin canına kastedecek kadar vicdanını yitirmiş, akıl almaz bir kötülüğe imza atan bu çetenin ortaya çıkan diyaloglarını görmek ve duymak, hepimizi dehşete düşürmüştür. Bu vicdansız suç örgütünün varlığı, sağlık sistemimize duyulan güveni sarsabilecek bir tehdit oluşturmuştur. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, devletimiz ve hükümetimiz bu tür çetelerle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir.

Bakanlığımız ve bizlerin yargı sürecini yakından takip ettiğinden, soruşturmanın sonucuna göre bu korkunç vahşete göz yuman ya da ortak olan kim varsa adalet önünde en ağır şekilde hesap vereceklerinden kimsenin şüphesi olmamalı. Yıllardır inşa ettiğimiz güçlü sağlık sistemi, bu gibi menfur olaylarla gölgelenemez. Ayrıca, fedakarca görev yaparak insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık emekçilerimizin yaşanan bu vicdana sığmayan olaylar sebebiyle zan altında kalmalarına müsamaha gösterilmemeli. Bu menfur olayın mağduru olan bebeklerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizde her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için en önemli önceliktir. Özellikle en hassas dönemlerinde olan yeni doğan bebeklerimizin sağlığı ve güvenliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir emanettir. "

Kaynak: AA

Halit Yerebakan, Milletvekili, Yenidoğan, Politika, İstanbul, AK Parti, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenidoğan Çetesi Tehditlerine Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Tehditlerine Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.