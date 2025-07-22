Yerli Elektrikli Lokomotif E5003 İlk Seferini Yaptı - Son Dakika
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Politika

Yerli Elektrikli Lokomotif E5003 İlk Seferini Yaptı

Yerli Elektrikli Lokomotif E5003 İlk Seferini Yaptı
22.07.2025 10:41
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AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, E5000 serisinin bağımsızlık ve mühendislik sembolü olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifiyle ilgili olarak, "E5000 serisi, sadece bir ulaşım aracı değil; Eskişehir'in mühendislik kabiliyetinin ve ülkemizin tam bağımsızlık idealinin güçlü bir sembolüdür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, E5000 serisinin 3'üncü lokomotifi E5003'ün Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini açıkladı. E5003'ün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli lokomotifin 125 kilometrelik mesafeyi kat ederek Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdığını ifade etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bakan Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milletvekili Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Demiryollarında yerli ve milli gururumuz Eskişehir'den yükseliyor! Sayın Bakanımızın paylaştığı gibi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5003, Eskişehir Hasanbey'den başlayarak tarihi bir başarıya daha imza attı. Bu topraklarda tasarlanan, üretilen ve raylara indirilen E5000 serisi, sadece bir ulaşım aracı değil; Eskişehir'in mühendislik kabiliyetinin ve ülkemizin tam bağımsızlık idealinin güçlü bir sembolüdür. Tebrikler TÜRASAŞ" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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