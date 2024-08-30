Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, devlet planlama teşkilatını güçlendirecek

Politika

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti olarak devlet planlama teşkilatını daha güçlü ve donanımlı olarak kuracağız. Böylece her yıl yayınlanan senelik plan ile kim nerede ne yatırım yapacak, çiftçi ne ekerse ihtiyacı karşılar öğrenmiş olacak" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mutlu, burada yaptığı açıklamada, tarımın kalkındırılması gerektiğini söyleyerek "Çiftçi nereye, ne ekeceğini bilemedi. Bir yıl herkes karpuz ekti. Fiyatlar düştü, çiftçi battı. İkinci yıl çiftçi karpuzu hiç ekmedi, fiyatlar uçtu. Bu sefer enflasyon patladı. Bu bir örnek, bunun gibi binlerce örnek verebiliriz. Planlamasız devlet olur mu? Yerli ve Milli Parti olarak gelir gelmez, devlet planlama teşkilatını daha güçlü ve donanımlı olarak kuracağız. Böylece her yıl yayınlanan senelik plan ile kim nerede ne yatırım yapacak, çiftçi ne ekerse ihtiyacı karşılar öğrenmiş olacak. Bankalarda bu planlama içinde kalan girişimcilere kolay ve ucuz kredi verecek. Ekonomi böyle düzelir. Ülke plan programla yönetilir. Demokrasi kargaşayı kaosu kaldırmaz. Demokrasi kurallar rejimidir" ifadelerini kullandı.