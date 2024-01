Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: \'Bu iktidardan da bu muhalefetten de bir şey olmaz\'

YERLİ ?ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, " AK Parti'yi eleştirmek, onla rekabet etmek, onu sandıkta yenmek gibi birçok meseleye varız. Ancak görüyorum ki meclis birbirine düşüyor. Neden? Ortak bildiri sebebiyle. Yahu arkadaş ben boşuna demiyorum; bu iktidardan da bu muhalefetten de bir şey olmaz. Teröre karşı dağ gibi, kaya gibi duramıyorsak, bir olamıyorsak bırakın gidin" dedi.

Yerli ve Milli Parti Antalya İl Başkanlığı, Genel Başkan Teaman Mutlu'nun katıldığı törenle açıldı. Kepez ilçesinde bulunan il binasının açılış törenine çok sayıda partili katıldı.Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, şehitleri anarak başladığı konuşmasında, "AK Parti'yi eleştirmek, onla rekabet etmek, onu sandıkta yenmek gibi birçok meseleye varız. Ancak görüyorum ki meclis birbirine düşüyor. Neden? Ortak bildiri sebebiyle. Yahu arkadaş ben boşuna demiyorum; bu iktidardan da bu muhalefetten de bir şey olmaz. Teröre karşı dağ gibi, kaya gibi duramıyorsak, bir olamıyorsak bırakın gidin. Bu ülkede üçüncü yolu açacağız. Ne iktidarın kısır, derde derman olmayan siyasetine ne de birbirine düşmüş çözümü olmayan muhalefetin siyasetine ihtiyacımız yok. İttifak kör dövüşüne benzer. Bıraksınlar bu geri kalmış kafaları. Şöyle bir çıkalım bakalım. Hangi vatandaşımda umut kalmış, yüzünde gülümseme kalmış? Yok. Neden? Çünkü sizi çare görmüyorlar görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

'CAN ATALAY MEVZUSU, BİR HUKUK GARABETİDİR'

Can Atalay mevzusunun bir hukuk garabeti olduğunu belirten YMP Genel Başkanı Mutlu, "Hatay halkı Can Atalay kardeşimizi seçmiş ama onların sesi olamıyor. Neden? Bu iktidar yüzünden. Yargıtay 3'üncü Dairesi'nin AYM'yi alenen yok saydığı bir ortamda, eğer ki iktidar anayasanın çiğnenmesine göz yumuyorsa, ortaya çıkan anayasal devlet krizine engel olamıyorsa o zaman yetkiyi aldığı milletine karşı sorumluluğunu yerine getiremiyor demektir. İki artı iki dört kardeşim. Ye kürküm ye devri bitti. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşıyız bu kadar açık ve net. Can Atalay serbest bırakılmalıdır. Gelelim bir başka konuya: emekliler. ya bunlarda utanma yok, vallahi de billahi de tallahi de yok. Bu iktidar emeklimizi 'sosyal atık' haline getirdi. Kalktılar bir zam yaptılar onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Her konuya YMP kadrolarının çözümü var kardeşlerim. Yeter ki bize kulak verin, bu kardeşinize kulak verin.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI YENİ İŞE GİREN MEMUR MAAŞIYLA EŞİTLEYİN'

En düşük emekli maaşının yeni işe giren memurun maaşı ile eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, "Yeni işe giren memurun maaşı 32 bin lira. O zaman emeklinin maaşı da en az bu kadar olmalı. Mırın kırın etmeyin. İtibarınızdan tasarruf edin. Az sayıda çakarlı araca binin, koruma ordusu ile dolaşmayın. Bunları yapsanız bile bu para karşılanır. Vatandaşa gelince elinizde akrep oluyor. Ama dikkat edin o akrep bir gün sizi sokar. Bu emekliler sizi emekli edip sepeti kolunuza takıverir" diye konuştu.

Öte yandan Yerli ve Mili Parti Antalya İl Başkanı Serdar Yumak oldu.