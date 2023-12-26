Yerli ve Milli Parti liderinden HÜDA PAR Genel Başkanı\'na tepki

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'özerklik ve federasyonu tartışalım' sözlerine tepki göstererek, "Bu arkadaşımız milletvekili yemini etmedi mi? O yemin ile 'vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına' namusu ve şerefi üzerine yemin edip, federasyondan bahsetmek ve özerklik gevezeliği ile eyalet papağanlığı yapmak kimin ağzıdır?" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşmasında söylediği 'özerklik ve federasyonu tartışalım' sözlerine tepki gösterdi. Mutlu yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşımız milletvekili yemini etmedi mi? O yemin ile 'vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına' namusu ve şerefi üzerine yemin edip, federasyondan bahsetmek ve özerklik gevezeliği ile eyalet papağanlığı yapmak kimin ağzıdır? Bunları tartışmaya bile açamazsınız beyefendi. Eğer okuma yazmanız varsa açın anayasanın üçüncü maddesini okuyun. Orada 'Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' yazıyor. Eyalet bölmektir, özerklik bölmektir, federasyon parçalara ayırmaktır. Bunu bilmekten aciz misiniz? Yine anayasanın dördüncü maddesi çok açıktır, 'Ülke birliğini düzenleyen üçüncü madde değiştirilemez' diyor. Sen neyin peşindesin HÜDA PAR Genel Başkanı? Sen nasıl milletvekilisin, sen neye yemin ettiğinin farkında mısın? O yüce Meclis'te nasıl ve hangi cüretle böyle bir konuşma yaparsın? Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Ülkenin birliği ve bütünlüğüne kim göz dikmiş ise aklını başına alsın. Artık Yerli ve Milli Parti var. Öyle kürsüde meydanı boş bulup palavra sıkmak yok. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, anayasanın ilk dört maddesi kırmızı çizgimizdir. AK Parti ve MHP'nin bu beyefendiyi bir an evvel hizaya getirmesini halkımız beklemektedir" ifadelerini kullandı.