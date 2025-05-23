Yerlikaya Bakü\'de Aliyev\'in Mezarı Ziyaret Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bakü'de, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci Toplantısı için bulunduğumuz Bakü'de, ömrünü Azerbaycan'ın bağımsızlığına adamış, Azerbaycan Milli Lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edip, dua ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.