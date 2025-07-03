Yerlikaya'dan Birlik Mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması' programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen 'Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması' programına katıldı. Programa, 81 ilden gelen cem evi başkanları ve kanaat önderleri ile vatandaşlar da katıldı. Yerlikaya, yaptığı konuşmada, bu toprakların Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle, aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdu olduğunu vurgulayarak, "Bu coğrafyada; Zeynebiye'nin çerağı, Mevlana'nın feneriyle yanar. Hacı Bektaş'ın nefesi, Yunus'un gönlüyle buluşur. İşte bu sebeple; Bu aziz milletin her bir ferdi, inancı, ibadeti, geleneği ve mezhebiyle, aynı gönül sofrasının, aynı milletin, aynı devletin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Bin yıldır bu topraklarda birbirimizin yaralarını sardık, Birbirimize merhem olduk. Nerede kanadı kırık bir kuş görsek, sarıp, sarmaladık. Yetimlerin kardeşi, yolda kalanın yoldaşı olduk. Sen-ben demeden, biz demeyi; Bir ve beraber olmayı bildik. Aynı acılara göğüs gerdik, Aynı gök kubbenin altında lokmamızı paylaştık. Tıpkı bu akşam olduğu gibi. Çünkü biliyoruz ki, toplumsal huzurun en büyük sırrı; birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi; 'Bu coğrafyada birliğimizin, dirliğimizin teminatı; kardeşliğimizi yaşamak, yaşatmak ve daim kılmaktır."

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ ANKARA