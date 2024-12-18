Yerlikaya, Makedonya Bakanı’nı Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya, Makedonya Bakanı’nı Ağırladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Makedonya mevkidaşı ile güvenlik ve iş birliği konularını görüştü.

18.12.2024 19:59
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Bakan Yerlikaya, Makedonyalı mevkidaşını İçişleri Bakanlığı'nda ağırladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ve beraberindeki heyeti İçişleri Bakanlığında ağırladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele konularının konuşulduğunu söyledi. Görüşmede, iki bakanlık arasındaki iş birliği faaliyetlerinin ele alındığına değinen Bakan Yerlikaya, "Başta güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği faaliyetlerini ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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