Yeşil Dönüşüm Teşvikleri Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Yeşil Dönüşüm Teşvikleri Başlatıldı

Bakan Kacır, yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek için yeni teşvik programları duyurdu.

15.01.2025 00:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Yeşil dönüşüm yatırımlarını, öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kapsamı, hedefi ve niteliği açısından uygun bulduğumuz projelerin devreye alınacağı tesislere, yol haritasının uygulama süresi boyunca, 'Yeşil Dönüşüm Merkezi' unvanı veriyoruz. Yeşil dönüşüm yatırımlarını, öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. arasındaki protokol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle imzalandı. Törende konuşan Bakan Kacır, Bakanlık olarak son yıllarda önemli adımlar attıklarını belirtti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu iş birliğinde Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduklarını hatırlatan Kacır, "Bu platform aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını, bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirerek, öncelikli dört sektörde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlayacağız" ifadesini kullandı.

"'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile sanayimizin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar atıyoruz"

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle önemli programlar devreye aldıklarının altını çizerek, "Dünya Bankası finansmanlı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için OSB'lerimize 250 milyon avroluk finansman temin ettik. Sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık atık su arıtma tesisi, yenilenebilir enerji gibi yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeye sahip diğer bir program olan 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile sanayimizin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeşil dönüşüm yatırımlarını, öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz"

Kacır, yeşil dönüşümde firmaların karşılaştığı güçlükleri bertaraf etmek adına Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nı geçen aylarda hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nı geçtiğimiz aylarda hayata geçirdik. Programımızın ilk aşamasında, firmaların ihtiyaç ve ölçeklerine uygun olarak kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını hedefliyoruz. İşletmelerin en az 5 yıllık bir dönemi kapsayan yol haritasına uygun şekilde yatırım ihtiyaçlarını tespit etmelerini bekliyoruz. Kapsamı, hedefi ve niteliği açısından uygun bulduğumuz projelerin devreye alınacağı tesislere, yol haritasının uygulama süresi boyunca, 'Yeşil Dönüşüm Merkezi' unvanı veriyoruz. Yeşil dönüşüm yatırımlarını, öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler için 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefleri belirledik"

Yol haritasında demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarının teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Tüm paydaşlarımızın katkısıyla, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler için 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefleri belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeşil dönüşümü gerçekleştirme adına ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız ve paydaşlarımız ile eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşil Dönüşüm Teşvikleri Başlatıldı - Son Dakika

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