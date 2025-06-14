Yeşilay Başkanı'ndan Bütçe Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Yeşilay Başkanı'ndan Bütçe Tepkisi

Yeşilay Başkanı\'ndan Bütçe Tepkisi
14.06.2025 16:51
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Doç. Dr. Dinç, CHP'li Pala'nın Yeşilay bütçesini sorgulamasına yanıt vererek denetim raporlarını savundu.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Bartın ziyaretinde CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay'a 2024 yılında aktarılan bütçe hakkındaki soru önergesine tepki göstererek, "Halbuki beyefendiler zahmet etseler internet sitemize girseler bağımsız denetim raporlarımıza baksalar kalem kalem nerede ne harcandığı belli" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşil Bartın Şubesini ziyaret ederek, Danışmanlık Merkezi olarak da kullanılan binayı gezdi. Basın açıklaması yapan Doç. Dr. Dinç, gazetecilerin sorusu üzerine CHP Bursa Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay'a 2024 yılında aktarılan 1 milyar 240 milyon TL hakkındaki soru önergesine tepki gösterdi.

Yeşilay'ın 105 yılı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele elen bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Yeşilay'ın çalışmalarını 'gizli yürütme' diye bir şey yok. Düzenli olarak denetim raporumuz, web sitemizde yayınlanıyor. Doğrusu ben bazı kişilerin tepkilerini çok şaşkınlıkla karşılıyorum. Yakın zamanda medyaya da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'na önerge olarak da verildi. Sanki Yeşilay bir şeyi gizliyormuş açıklamıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki beyefendiler zahmet etseler internet sitemize girseler bağımsız denetim raporlarımıza baksalar kalem kalem nerede ne harcandığı belli. Kalem kalem nasıl bir çalışma yapıldığı belli. Bunun ben doğrusu memleketimiz için çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani günlük siyasete kurumlarımızın alet edilmemesi lazım. Kurumlar hepimizin kurumu. Sanki bir şaibe varmış gibi gizli bir ajan da varmış gibi, yanlış bir şey yapılıyormuş gibi bir izlenim bırakmanın, kurumları töhmet altında bırakmanın çok büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bu kurumlar bugünün kurumları değil, 105 yıldır mücadele eden kurumlar. Yanlış bir şey varsa konuşalım. Ama bu kadar açık bir durum var. Bütün denetim raporları var. Kalem kalem her şey yazılıyken, kurumları töhmet altında bırakmak, yanlış bir şey yapılıyormuş izlenimi vermenin anlamı yok. Ben çok büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Dinç, Bartın'ın en önemli 3 sorunun ise alkol, tütün ve kumar olduğunu belirterek, sokak sokak bu bağımlılıklarla mücadele edeceklerini kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kayıhan Pala, Milletvekili, Mehmet Dinç, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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