Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Gözene Mahallesi\'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi

Gözene mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinlemek için düzenlenen mahalle toplantısında konuşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, birincil önceliklerinin Malatya'yı ayağa kaldırmak olduğuna vurgu yaparak, bu bölgenin birçok sorununun olduğunu ve bu sorunlara özel olarak eğileceğini ifade etti.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Gözene mahallesinde iftar sonrası düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri dinledi. Toplantı öncesi bölgenin sorunları hakkında kapsamlı bir çalışma yaptıran Geçit, göreve geldiği andan itibaren bölgenin sorunlarına özel olarak eğileceklerini ifade etti. 6 Şubat yaşanan asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak birincil öncelikleri olduğunu dile getiren Geçit, vatandaşların yerel seçimlerde algı zihniyetini değil gerçek belediyeciliği seçeceğine de güveninin tam olduğunu belirtti.
Milletvekili Tüfenkci: "Önemli bir süreçten geçiyoruz"
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Birbirimize kırılsak da, küssek de bu memleketin çocuklarıyız. Ben de Yeşilyurt'luyum, yüz yüze bakan vatandaşlar olarak birbirimize destek olmak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Bizim laftan çok iş yapmamız lazım. Şimdi bu yüzden ben az konuşacağım ve sorunlarınız için müdürleri arayacağım. Bizzat yanınızda arayacağım ve bizzat siz takip edeceksiniz. Yerel seçimlerde merkezi hükümet ile uyum önemli, meclis ile uyum önemli, İlçeler ile Büyükşehir'in belediyelerinin uyumu da önemli. Bazıları çıkar der ki uyumsuz ise ne olur ki, yahu İstanbul'a ne yaptılar ki? Biz deprem felaketi geçirdik, merkezi hükümetin desteği önemli. O nedenle vatandaşlara tavsiyem öfkeyle, kırılganlıkla oy kullanmayın" ifadelerini kullandı.
Geçit: "Tutamayacağımız hiçbir sözü sarf etmedik"
Bugüne kadar tutamayacakları hiçbir sözü sarf etmediklerini aktaran AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Türkiye Yüzyılı'nda Yeşilyurt'u, gerçek belediyecilik anlayışıyla mutlu yarınlara taşımak amacıyla canı gönülden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler bugüne kadar tutamayacağımız sözleri sarf etmedik, etmeyiz. Şuan Gözene mahallesindeyiz ve burada yıllardır birikmiş sorunlar var. Bizler dersimize iyi çalıştık. Oturarak, konuşarak ancak bu sorunları çözebiliriz. Köy konutlarının yapılacağı yerle ilgili olarak siz mahalle halkı fikir birliği içerisinde olmanız lazım. Fikir birliği içerisinde olmazsanız bu işler uzar ve mağduriyetler artar. O yüzden mahalle haneleri olarak kararımızı erken vermemiz gerek. Ama şuna inanın ki bu kırılganlık, duygusallık ve öfkeyle vereceğiniz her karar aleyhimizde sonuçlanır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Gözene için yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Sizlere de tavsiyem öfkeyle, kırılganlıkla oy kullanmayın. Cumhur ittifakının adayları diğer adaylarla mukayese edin, karşılaştırın ve ona göre vicdanınızla karar verin" dedi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Gözene Mahallesi'nde Mahalle Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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