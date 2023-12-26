Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tevfik Temelli Caddesini Ziyaret Etti

Her fırsatta vatandaşların içinde yer alarak iletilen talep ve önerilere yerinde ve zamanında çözümler getirilmesine özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tevfik Temelli Caddesini ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çınar, vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin kuvvetli hale gelmesine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'a hizmet ederken 'Millete Efendi Olmaya Değil Hizmetkar Olma' düsturuyla hareket ederek vatandaşlarla ve esnaflarla iç içe olmaya özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un her bir mahallesini adım adım gezerek esnaf ve vatandaşlarla olan gönül köprülerini kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Mahallelerde bire bir vatandaşları dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyip, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

Samimiyeti ve tevazusuyla büyük küçük herkes ile gönülden iletişim kuran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tevfik Temelli Caddesini ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların sıkıntılarını, sorunlarını birebir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çınar, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı mahalle sakinleriyle samimi sohbetler yaparak, görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Çınar, ziyaret sırasında vatandaşların çay davetini geri çevirmezken, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Esnaflar ile vatandaşlarda ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Ziyaretlerin ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gördüğü yakın ilgi ve alakadan dolayı esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'a hizmet etmenin kendileri adına en büyük gurur ve onur olduğunu söyleyen Başkan Çınar, "Yaşadığımız büyük depremlerin ardından bir yandan şehrimizdeki deprem yaralarının sarılması adına başlatılan çalışmalara tüm imkanlarımızla katkı sunarken diğer taraftan sosyal, kültürel, sanatsal, kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte olmaya ayrı bir önem veriyoruz. Ekiplerimizle birlikte sürekli sahada yer alıp, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesine büyük önem veriyoruz. Yaşadığımız zorlu günleri el birliğiyle atlatacağız, deprem yaralarını hep birlikte saracağız ve yarınlarımızın inşallah bugünlerimizden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Umudumuzu asla yitirmedik ve yitirmeyeceğiz. El ele vererek güzel şehrimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yine çok çalışarak her alanda güçlü yarınlara taşıyacağız" diye konuştu. - MALATYA