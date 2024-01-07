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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasını ziyaret etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasını ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Çınar, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasını ziyaret etti
07.01.2024 - 13:17,
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Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin dört bir tarafındaki kültür, sanat ve gençlik merkezlerimizde açtığımız sosyal, kültürel ve hobi amaçlı kurslarla hemşehrilerimizin sosyal gelişimlerine destek sunuyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasındaki sanatsal ve kültürel etkinliklere mahalle sakinleri büyük bir rağbet gösteriyor.

Kadınlara ve gençlere hitap eden kurslarıyla mahalle sakinlerinin uğrak adresi olan Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasında, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara dini, ahlaki ve değerler eğitimlerin verildiği Erdem Okullarının yanı sıra Kuran Kursu ve Türkçe Kursu ile birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla açılan Örgü Kursu, Wushu Kung Fu Kursu, Dikiş Kursu ve Giyim Kursuna toplam 149 kursiyer katılıyor.

Topsöğüt'te yaşayan vatandaşların yoğun ilgisi altında devam eden kursları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk olarak dini ve ahlaki eğitimlerin verildiği Erdem Okulundaki öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenip derslerinde başarılar dileyen Başkan Çınar, öğrencilerin eğitim durumları hakkında kurs öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa açılan el sanatları, biçki-dikiş nakış ve giyim kursunda yapılan el emeği göz nuru eserleri inceleyen Başkan Çınar son olarak Kuran Kursunu ziyaret ederek farklı yaş gruplarından derslere katılan kursiyerlerle sohbet edip, başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilkonak, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerinin yanı sıra sportif tesislerdeki hizmetlere ve açılan kurslara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar, "Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlere bu dönemde çok fazla ağırlık vermekteyiz. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra bir yandan ilçemizin yeniden imar ve inşası noktasında ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışırken diğer taraftan depremin zihinlerde kalıcı izler bırakmaması içinde her yaştan vatandaşımıza hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize, meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslarımız ile sportif organizasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Açıldığı günden beri mahalle sakinlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binamızdaki çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik açtığımız kurslarımız ve eğitim programlarımıza 149 kursiyerimiz katılıyor. Kurslarımıza katkı sunan İlçe Halk Eğitim Merkezi ile usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, onlara iş ve yaşam becerileri kazandıracak kurslara da ağırlık vermekteyiz. Kadınlarımız buradaki kurslardan aldıkları eğitimler neticesinde hem sosyalleşiyorlar hem de meslek sahibi olarak ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik ek dersler veriyoruz, miniklerimize yönelik açtığımız Erdem Okullarımızda gördüğümüz manzara ise bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çocuklarımız buradaki temiz ve düzenli ortamda aldıkları eğitimler neticesinde geleceğe daha güzel hazırlanıyorlar. Bu ve benzeri tüm hizmetlerimizle 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Mahallemizdeki tüm hizmetlerin başarıyla devam etmesinde katkılarını esirgemeyen muhtarımıza ile buradaki idarecilerimize ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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